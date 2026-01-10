Були в зоні досяжності артилерії та БПЛА: окупанти втягнули дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій

На Різдво поблизу лінії бойового зіткнення на Луганщині відбулися релігійні заходи за участі військовослужбовців 3-ї загальновійськової армії рф. До цих молебнів силоміць залучили дітей, яких організовано вивезли з населених пунктів ТОТ у безпосередню прифронтову зону, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Як зауважують у центрі, головна мета "заходів" - створення "правильної" пропагандистської картинки з дітьми, військовими та церковною символікою, попри реальну загрозу обстрілів і загибелі неповнолітніх.

За даними ЦНС, місця проведення молебнів знаходилися в зоні досяжності артилерії та БПЛА. Організатори знали про ризики, однак свідомо їх ігнорували. Дітей використовували як живий реквізит: їх розставляли поруч із військовими, змушували стояти під час богослужінь і брати участь у зйомках. Частину дітей доставляли автобусами через школи та так звані патріотичні об’єднання, без реальної згоди батьків.

Окрему роль у цих заходах відігравали священники, підконтрольні окупаційній адміністрації. Саме вони супроводжували дітей у прифронтовій зоні, благословляли військових та публічно виправдовували присутність неповнолітніх на передовій риторикою про "єдність", "служіння" і "духовну підтримку армії". Фактично духовенство стало співучасником мілітаризації дитинства, прикриваючи небезпечні дії релігійними символами - йдеться у повідомленні.

За інформацією від аналітиків ЦНС відомо, що відмова від участі в таких заходах фіксується окупаційними адміністраціями та може мати наслідки для родин — від тиску на батьків до проблем у школах. Це свідчить, що йдеться не про разову ініціативу, а про системну практику використання дітей як інструменту пропаганди.

Окупаційна влада рф та підконтрольні їй релігійні структури свідомо наражають дітей на смертельну небезпеку заради інформаційного ефекту. Війна подається як нормальне середовище для неповнолітніх, а життя дітей приноситься в жертву картинці лояльності, де зброя, передова і "благословення" стають частиною нав’язаного з дитинства сценарію - зазначено у повідомленні.

