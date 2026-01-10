Були в зоні досяжності артилерії та БПЛА: окупанти втягнули дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій

$42.990.00
50.180.00
ukenru
9 січня, 20:32 • 16329 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 34192 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 32781 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 32720 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 27182 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 21902 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15928 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13946 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10124 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13705 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
75%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 7276 перегляди
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 4946 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 5404 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 7324 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 16978 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 22209 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 68179 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 95921 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 68842 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 90677 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Білий дім
Іран
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 62702 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 65019 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 86143 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104401 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 144865 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Шахед-136

Були в зоні досяжності артилерії та БПЛА: окупанти втягнули дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Різдво поблизу лінії зіткнення на Луганщині дітей примусово залучили до релігійних заходів за участі військових рф. Це робилося для створення пропагандистської картинки, попри ризик обстрілів.

Були в зоні досяжності артилерії та БПЛА: окупанти втягнули дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій

На Різдво поблизу лінії бойового зіткнення на Луганщині відбулися релігійні заходи за участі військовослужбовців 3-ї загальновійськової армії рф. До цих молебнів силоміць залучили дітей, яких організовано вивезли з населених пунктів ТОТ у безпосередню прифронтову зону, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Як зауважують у центрі, головна мета "заходів" - створення "правильної" пропагандистської картинки з дітьми, військовими та церковною символікою, попри реальну загрозу обстрілів і загибелі неповнолітніх.

За даними ЦНС, місця проведення молебнів знаходилися в зоні досяжності артилерії та БПЛА. Організатори знали про ризики, однак свідомо їх ігнорували. Дітей використовували як живий реквізит: їх розставляли поруч із військовими, змушували стояти під час богослужінь і брати участь у зйомках. Частину дітей доставляли автобусами через школи та так звані патріотичні об’єднання, без реальної згоди батьків.

Окупанти посилюють контроль над мобільним зв’язком на Донеччині - ЦНС21.12.25, 00:28 • 5329 переглядiв

Окрему роль у цих заходах відігравали священники, підконтрольні окупаційній адміністрації. Саме вони супроводжували дітей у прифронтовій зоні, благословляли військових та публічно виправдовували присутність неповнолітніх на передовій риторикою про "єдність", "служіння" і "духовну підтримку армії". Фактично духовенство стало співучасником мілітаризації дитинства, прикриваючи небезпечні дії релігійними символами 

- йдеться у повідомленні.

За інформацією від аналітиків ЦНС відомо, що відмова від участі в таких заходах фіксується окупаційними адміністраціями та може мати наслідки для родин — від тиску на батьків до проблем у школах. Це свідчить, що йдеться не про разову ініціативу, а про системну практику використання дітей як інструменту пропаганди.

Окупаційна влада рф та підконтрольні їй релігійні структури свідомо наражають дітей на смертельну небезпеку заради інформаційного ефекту. Війна подається як нормальне середовище для неповнолітніх, а життя дітей приноситься в жертву картинці лояльності, де зброя, передова і "благословення" стають частиною нав’язаного з дитинства сценарію 

- зазначено у повідомленні.

У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС29.12.25, 23:55 • 9644 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Луганська область