Были в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА: оккупанты вовлекли детей Луганщины в религиозные мероприятия в зоне боевых действий

08:27 • 346 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 8646 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 17104 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 35667 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 33742 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 33623 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 27834 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22174 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 16119 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 14020 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 22834 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 68848 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 96580 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 69493 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 91281 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63011 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65267 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86373 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 104633 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145087 просмотра
Были в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА: оккупанты вовлекли детей Луганщины в религиозные мероприятия в зоне боевых действий

Киев • УНН

 • 450 просмотра

На Рождество вблизи линии соприкосновения на Луганщине детей принудительно привлекли к религиозным мероприятиям с участием военных рф. Это делалось для создания пропагандистской картинки, несмотря на риск обстрелов.

Были в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА: оккупанты вовлекли детей Луганщины в религиозные мероприятия в зоне боевых действий

На Рождество вблизи линии боевого соприкосновения в Луганской области состоялись религиозные мероприятия с участием военнослужащих 3-й общевойсковой армии рф. К этим молебнам насильно привлекли детей, которых организованно вывезли из населенных пунктов ТОТ в непосредственную прифронтовую зону, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как отмечают в центре, главная цель "мероприятий" - создание "правильной" пропагандистской картинки с детьми, военными и церковной символикой, несмотря на реальную угрозу обстрелов и гибели несовершеннолетних.

По данным ЦНС, места проведения молебнов находились в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА. Организаторы знали о рисках, однако сознательно их игнорировали. Детей использовали как живой реквизит: их расставляли рядом с военными, заставляли стоять во время богослужений и участвовать в съемках. Часть детей доставляли автобусами через школы и так называемые патриотические объединения, без реального согласия родителей.

Оккупанты усиливают контроль над мобильной связью в Донецкой области - ЦНС21.12.25, 00:28 • 5329 просмотров

Отдельную роль в этих мероприятиях играли священники, подконтрольные оккупационной администрации. Именно они сопровождали детей в прифронтовой зоне, благословляли военных и публично оправдывали присутствие несовершеннолетних на передовой риторикой о "единстве", "служении" и "духовной поддержке армии". Фактически духовенство стало соучастником милитаризации детства, прикрывая опасные действия религиозными символами

- говорится в сообщении.

По информации от аналитиков ЦНС известно, что отказ от участия в таких мероприятиях фиксируется оккупационными администрациями и может иметь последствия для семей — от давления на родителей до проблем в школах. Это свидетельствует, что речь идет не о разовой инициативе, а о системной практике использования детей как инструмента пропаганды.

Оккупационные власти рф и подконтрольные ей религиозные структуры сознательно подвергают детей смертельной опасности ради информационного эффекта. Война подается как нормальная среда для несовершеннолетних, а жизнь детей приносится в жертву картинке лояльности, где оружие, передовая и "благословение" становятся частью навязанного с детства сценария

- указано в сообщении.

В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС29.12.25, 23:55 • 9644 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Луганская область