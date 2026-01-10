Были в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА: оккупанты вовлекли детей Луганщины в религиозные мероприятия в зоне боевых действий

На Рождество вблизи линии боевого соприкосновения в Луганской области состоялись религиозные мероприятия с участием военнослужащих 3-й общевойсковой армии рф. К этим молебнам насильно привлекли детей, которых организованно вывезли из населенных пунктов ТОТ в непосредственную прифронтовую зону, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как отмечают в центре, главная цель "мероприятий" - создание "правильной" пропагандистской картинки с детьми, военными и церковной символикой, несмотря на реальную угрозу обстрелов и гибели несовершеннолетних.

По данным ЦНС, места проведения молебнов находились в зоне досягаемости артиллерии и БПЛА. Организаторы знали о рисках, однако сознательно их игнорировали. Детей использовали как живой реквизит: их расставляли рядом с военными, заставляли стоять во время богослужений и участвовать в съемках. Часть детей доставляли автобусами через школы и так называемые патриотические объединения, без реального согласия родителей.

Отдельную роль в этих мероприятиях играли священники, подконтрольные оккупационной администрации. Именно они сопровождали детей в прифронтовой зоне, благословляли военных и публично оправдывали присутствие несовершеннолетних на передовой риторикой о "единстве", "служении" и "духовной поддержке армии". Фактически духовенство стало соучастником милитаризации детства, прикрывая опасные действия религиозными символами - говорится в сообщении.

По информации от аналитиков ЦНС известно, что отказ от участия в таких мероприятиях фиксируется оккупационными администрациями и может иметь последствия для семей — от давления на родителей до проблем в школах. Это свидетельствует, что речь идет не о разовой инициативе, а о системной практике использования детей как инструмента пропаганды.

Оккупационные власти рф и подконтрольные ей религиозные структуры сознательно подвергают детей смертельной опасности ради информационного эффекта. Война подается как нормальная среда для несовершеннолетних, а жизнь детей приносится в жертву картинке лояльности, где оружие, передовая и "благословение" становятся частью навязанного с детства сценария - указано в сообщении.

