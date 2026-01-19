В освітніх закладах ТОТ вводять оцінки за поведінку: чого хочуть досягти окупанти

У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях фіксується чергове посилення репресивної політики рф у сфері освіти. Так зване міністерство "просвещения" рф готує до повномасштабного впровадження систему оцінювання поведінки школярів, яка з 1 вересня 2026 року має стати обов’язковою для всіх класів, з 1-го по 11-й, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, відповідні зміни закріплюються проєктом наказу, оприлюдненим на федеральному порталі нормативних актів, та вже проходять апробацію в 89 школах семи пілотних регіонів рф включаючи ТОТ з початку 2025/26 навчального року. Формально окупаційне відомство декларує так зване "формування відповідальності" та "виховних цінностей", однак реальний зміст ініціативи – інтеграція механізму тотального контролю безпосередньо в освітній процес.

У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС

Згідно з роз’ясненнями так званого "минпросвещения" рф, оцінка за поведінку ґрунтуватиметься на таких критеріях, як дисципліна, соціальна взаємодія, "особистісні якості" та навчальна активність. Ці розмиті й суб’єктивні показники створюють широке поле для зловживань на ТОТ, де будь-яка невідповідність окупаційній ідеології може бути трактована як "порушення поведінки". Більше того, ці підходи планують застосовувати навіть до дітей з інвалідністю, що свідчить про повну зневагу до базових принципів захисту прав дитини - зазначено у повідомленні.

Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС

Аналітичні оцінки свідчать, що впровадження оцінок за поведінку є частиною системної політики мілітаризації та ідеологічної обробки дітей на ТОТ. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Конвенції про права дитини, яка гарантує особливий захист дітям в умовах збройного конфлікту. Відповідальність за ці дії нестимуть не лише ініціатори в рф, а й усі виконавці на місцях, які свідомо стали інструментом окупаційного режиму, резюмували у Центрі.

Окупанти вивезли 24 підлітків з Херсонщини до волгограда на військові навчання - ЦНС