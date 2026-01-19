В освітніх закладах ТОТ вводять оцінки за поведінку: чого хочуть досягти окупанти

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 6324 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 20349 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 23104 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 15302 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 21310 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 29862 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 39915 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 60219 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 48183 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79417 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 15723 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"08:40 • 17808 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 36251 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 18589 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 11925 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 20360 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 23112 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 36444 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 64916 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 103423 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 1236 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 17965 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 15867 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 26718 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 39082 перегляди
В освітніх закладах ТОТ вводять оцінки за поведінку: чого хочуть досягти окупанти

Київ • УНН

 • 26 перегляди

росія готує систему оцінювання поведінки школярів на тимчасово окупованих територіях, яка стане обов'язковою з 1 вересня 2026 року. Це дозволить інтегрувати механізм тотального контролю безпосередньо в освітній процес.

В освітніх закладах ТОТ вводять оцінки за поведінку: чого хочуть досягти окупанти

У навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях фіксується чергове посилення репресивної політики рф у сфері освіти. Так зване міністерство "просвещения" рф готує до повномасштабного впровадження систему оцінювання поведінки школярів, яка з 1 вересня 2026 року має стати обов’язковою для всіх класів, з 1-го по 11-й, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, відповідні зміни закріплюються проєктом наказу, оприлюдненим на федеральному порталі нормативних актів, та вже проходять апробацію в 89 школах семи пілотних регіонів рф включаючи ТОТ з початку 2025/26 навчального року. Формально окупаційне відомство декларує так зване "формування відповідальності" та "виховних цінностей", однак реальний зміст ініціативи – інтеграція механізму тотального контролю безпосередньо в освітній процес.

У Скадовську окупанти через кіберспорт агітують дітей до війни - ЦНС12.01.26, 16:51 • 3378 переглядiв

Згідно з роз’ясненнями так званого "минпросвещения" рф, оцінка за поведінку ґрунтуватиметься на таких критеріях, як дисципліна, соціальна взаємодія, "особистісні якості" та навчальна активність. Ці розмиті й суб’єктивні показники створюють широке поле для зловживань на ТОТ, де будь-яка невідповідність окупаційній ідеології може бути трактована як "порушення поведінки". Більше того, ці підходи планують застосовувати навіть до дітей з інвалідністю, що свідчить про повну зневагу до базових принципів захисту прав дитини 

- зазначено у повідомленні.

Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС21.12.25, 09:03 • 4125 переглядiв

Аналітичні оцінки свідчать, що впровадження оцінок за поведінку є частиною системної політики мілітаризації та ідеологічної обробки дітей на ТОТ. Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Конвенції про права дитини, яка гарантує особливий захист дітям в умовах збройного конфлікту. Відповідальність за ці дії нестимуть не лише ініціатори в рф, а й усі виконавці на місцях, які свідомо стали інструментом окупаційного режиму, резюмували у Центрі.

Окупанти вивезли 24 підлітків з Херсонщини до волгограда на військові навчання - ЦНС19.01.26, 03:18 • 4160 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні