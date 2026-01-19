Франция планирует встречу G7 в среду для обсуждения тарифных угроз США

$43.180.08
50.320.20
ukru
Эксклюзив
13:29 • 872 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 11915 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 14750 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 10844 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 17391 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 27069 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38308 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59528 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47761 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78783 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 20299 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 18851 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 12950 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 28559 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 14453 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 11915 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 14750 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 28879 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 61128 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 99635 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 13075 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 12839 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 24787 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 37239 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 33665 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Франция планирует встречу G7 в среду для обсуждения тарифных угроз США

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Франция планирует созвать встречу министров финансов G7 в среду для обсуждения угроз США по введению пошлин из-за Гренландии. Это ответ на заявления Трампа о введении пошлин, если страны ЕС будут противодействовать его намерениям аннексировать Гренландию.

Франция планирует встречу G7 в среду для обсуждения тарифных угроз США

Франция стремится как можно скорее, уже в среду, созвать встречу министров финансов стран "Большой семерки", чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против союзников в случае их противодействия его намерениям аннексировать Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Французское правительство настаивает на жестком ответе на эскалацию угроз со стороны США, в частности на возможном применении мощнейшего торгового инструмента Европы в ответ — так называемого механизма противодействия принуждению (anti-coercion instrument).

Встреча, безусловно, имеет целью пересмотр повестки дня G7, но также откровенную дискуссию со всеми членами "Большой семерки", включая США, относительно этой досадной ситуации

- заявил Лескюр, общаясь с журналистами накануне встречи с коллегами из стран еврозоны в Брюсселе.

Трамп на выходных заявил, что США введут 10% пошлину на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, которая вырастет до 25% в июне, если не будет достигнуто договоренности по "приобретению Гренландии". Такую угрозу он озвучил после того, как эти страны заявили о намерении провести символические военно-планировочные учения НАТО на территории полуавтономной датской территории.

Франция с начала января председательствует в G7 на ротационной основе, однако до сих пор почти не очерчивала свои приоритеты. На прошлой неделе США пригласили министров финансов стран G7 и еще нескольких государств в Вашингтон для обсуждения путей противодействия доминированию Китая на рынке редкоземельных металлов.

По словам французского чиновника, встреча министров финансов на этой неделе состоится в формате видеоконференции.

Выступая ранее в понедельник в Берлине вместе со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, Лескюр отметил, что угрозы Трампа европейским странам из-за Гренландии означают "изменение масштаба" и призвал Европу реагировать быстро и решительно.

"Эти угрозы абсолютно неприемлемы, — подчеркнул Лескюр. — Мы не поддадимся ни угрозам, ни шантажу и хотим действовать быстро как европейцы".

Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов Трампа18.01.26, 07:11 • 13058 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Гренландия
Bloomberg L.P.
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Китай
Соединённые Штаты
Берлин