Франция планирует встречу G7 в среду для обсуждения тарифных угроз США

Франция стремится как можно скорее, уже в среду, созвать встречу министров финансов стран "Большой семерки", чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против союзников в случае их противодействия его намерениям аннексировать Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Французское правительство настаивает на жестком ответе на эскалацию угроз со стороны США, в частности на возможном применении мощнейшего торгового инструмента Европы в ответ — так называемого механизма противодействия принуждению (anti-coercion instrument).

Встреча, безусловно, имеет целью пересмотр повестки дня G7, но также откровенную дискуссию со всеми членами "Большой семерки", включая США, относительно этой досадной ситуации - заявил Лескюр, общаясь с журналистами накануне встречи с коллегами из стран еврозоны в Брюсселе.

Трамп на выходных заявил, что США введут 10% пошлину на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, которая вырастет до 25% в июне, если не будет достигнуто договоренности по "приобретению Гренландии". Такую угрозу он озвучил после того, как эти страны заявили о намерении провести символические военно-планировочные учения НАТО на территории полуавтономной датской территории.

Франция с начала января председательствует в G7 на ротационной основе, однако до сих пор почти не очерчивала свои приоритеты. На прошлой неделе США пригласили министров финансов стран G7 и еще нескольких государств в Вашингтон для обсуждения путей противодействия доминированию Китая на рынке редкоземельных металлов.

По словам французского чиновника, встреча министров финансов на этой неделе состоится в формате видеоконференции.

Выступая ранее в понедельник в Берлине вместе со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, Лескюр отметил, что угрозы Трампа европейским странам из-за Гренландии означают "изменение масштаба" и призвал Европу реагировать быстро и решительно.

"Эти угрозы абсолютно неприемлемы, — подчеркнул Лескюр. — Мы не поддадимся ни угрозам, ни шантажу и хотим действовать быстро как европейцы".

