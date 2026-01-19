Франция планирует встречу G7 в среду для обсуждения тарифных угроз США
Франция планирует созвать встречу министров финансов G7 в среду для обсуждения угроз США по введению пошлин из-за Гренландии. Это ответ на заявления Трампа о введении пошлин, если страны ЕС будут противодействовать его намерениям аннексировать Гренландию.
Франция стремится как можно скорее, уже в среду, созвать встречу министров финансов стран "Большой семерки", чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против союзников в случае их противодействия его намерениям аннексировать Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Французское правительство настаивает на жестком ответе на эскалацию угроз со стороны США, в частности на возможном применении мощнейшего торгового инструмента Европы в ответ — так называемого механизма противодействия принуждению (anti-coercion instrument).
Встреча, безусловно, имеет целью пересмотр повестки дня G7, но также откровенную дискуссию со всеми членами "Большой семерки", включая США, относительно этой досадной ситуации
Трамп на выходных заявил, что США введут 10% пошлину на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, которая вырастет до 25% в июне, если не будет достигнуто договоренности по "приобретению Гренландии". Такую угрозу он озвучил после того, как эти страны заявили о намерении провести символические военно-планировочные учения НАТО на территории полуавтономной датской территории.
Франция с начала января председательствует в G7 на ротационной основе, однако до сих пор почти не очерчивала свои приоритеты. На прошлой неделе США пригласили министров финансов стран G7 и еще нескольких государств в Вашингтон для обсуждения путей противодействия доминированию Китая на рынке редкоземельных металлов.
По словам французского чиновника, встреча министров финансов на этой неделе состоится в формате видеоконференции.
Выступая ранее в понедельник в Берлине вместе со своим немецким коллегой Ларсом Клингбайлем, Лескюр отметил, что угрозы Трампа европейским странам из-за Гренландии означают "изменение масштаба" и призвал Европу реагировать быстро и решительно.
"Эти угрозы абсолютно неприемлемы, — подчеркнул Лескюр. — Мы не поддадимся ни угрозам, ни шантажу и хотим действовать быстро как европейцы".
