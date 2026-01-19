$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 3158 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 14868 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 17772 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 12490 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 18864 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28108 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38871 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59802 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47921 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79004 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
УНН Lite
Франція планує зустріч G7 у середу для обговорення тарифних погроз США

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Франція планує скликати зустріч міністрів фінансів G7 у середу для обговорення погроз США щодо введення мит через Гренландію. Це відповідь на заяви Трампа про запровадження мит, якщо країни ЄС протидіятимуть його намірам анексувати Гренландію.

Франція планує зустріч G7 у середу для обговорення тарифних погроз США

Франція прагне якнайшвидше, вже в середу, скликати зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки", щоб обговорити погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита проти союзників у разі їхньої протидії його намірам анексувати Гренландію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Французький уряд наполягає на жорсткій відповіді на ескалацію погроз з боку США, зокрема на можливому застосуванні найпотужнішого торговельного інструменту Європи у відповідь — так званого механізму протидії примусу (anti-coercion instrument).

Зустріч, безумовно, має на меті перегляд порядку денного G7, але також відверту дискусію з усіма членами "Великої сімки", включно зі США, щодо цієї прикрої ситуації

- заявив Лескюр, спілкуючись із журналістами напередодні зустрічі з колегами з країн єврозони в Брюсселі.

Трамп на вихідних заявив, що США запровадять 10% мито на товари з восьми європейських країн із 1 лютого, яке зросте до 25% у червні, якщо не буде досягнуто домовленості щодо "придбання Гренландії". Таку погрозу він озвучив після того, як ці країни заявили про намір провести символічні військово-планувальні навчання НАТО на території напівавтономної датської території.

Франція з початку січня головує у G7 на ротаційній основі, однак досі майже не окреслювала свої пріоритети. Минулого тижня США запросили міністрів фінансів країн G7 та ще кількох держав до Вашингтона для обговорення шляхів протидії домінуванню Китаю на ринку рідкісноземельних металів.

За словами французького посадовця, зустріч міністрів фінансів цього тижня відбудеться у форматі відеоконференції.

Виступаючи раніше в понеділок у Берліні разом зі своїм німецьким колегою Ларсом Клінгбайлем, Лескюр зазначив, що погрози Трампа європейським країнам через Гренландію означають "зміну масштабу" і закликав Європу реагувати швидко та рішуче.

"Ці погрози є абсолютно неприйнятними, — наголосив Лескюр. — Ми не піддамося ні погрозам, ні шантажу і хочемо діяти швидко як європейці".

