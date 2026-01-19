Франція планує зустріч G7 у середу для обговорення тарифних погроз США

Франція прагне якнайшвидше, вже в середу, скликати зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки", щоб обговорити погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові мита проти союзників у разі їхньої протидії його намірам анексувати Гренландію. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Французький уряд наполягає на жорсткій відповіді на ескалацію погроз з боку США, зокрема на можливому застосуванні найпотужнішого торговельного інструменту Європи у відповідь — так званого механізму протидії примусу (anti-coercion instrument).

Зустріч, безумовно, має на меті перегляд порядку денного G7, але також відверту дискусію з усіма членами "Великої сімки", включно зі США, щодо цієї прикрої ситуації - заявив Лескюр, спілкуючись із журналістами напередодні зустрічі з колегами з країн єврозони в Брюсселі.

Трамп на вихідних заявив, що США запровадять 10% мито на товари з восьми європейських країн із 1 лютого, яке зросте до 25% у червні, якщо не буде досягнуто домовленості щодо "придбання Гренландії". Таку погрозу він озвучив після того, як ці країни заявили про намір провести символічні військово-планувальні навчання НАТО на території напівавтономної датської території.

Франція з початку січня головує у G7 на ротаційній основі, однак досі майже не окреслювала свої пріоритети. Минулого тижня США запросили міністрів фінансів країн G7 та ще кількох держав до Вашингтона для обговорення шляхів протидії домінуванню Китаю на ринку рідкісноземельних металів.

За словами французького посадовця, зустріч міністрів фінансів цього тижня відбудеться у форматі відеоконференції.

Виступаючи раніше в понеділок у Берліні разом зі своїм німецьким колегою Ларсом Клінгбайлем, Лескюр зазначив, що погрози Трампа європейським країнам через Гренландію означають "зміну масштабу" і закликав Європу реагувати швидко та рішуче.

"Ці погрози є абсолютно неприйнятними, — наголосив Лескюр. — Ми не піддамося ні погрозам, ні шантажу і хочемо діяти швидко як європейці".

Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа