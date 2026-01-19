Украина фиксирует более 36 тысяч долгов по зарплате на начало 2026 года - статистика

$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 6960 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 10043 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 6408 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13876 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21954 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34762 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 56180 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 45357 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 77011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109919 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 17961 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 16100 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 14710 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 21011 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 12675 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 6970 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 10056 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 21227 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 57207 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 95682 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok
Украина фиксирует более 36 тысяч долгов по зарплате на начало 2026 года - статистика

Киев • УНН

 • 40 просмотра

На начало 2026 года в Украине зафиксировано более 36,6 тысячи долгов по заработной плате. Рекордные 9,1 тысячи производств открыты в прошлом году, большинство приходится на производителей химпродукции.

Украина фиксирует более 36 тысяч долгов по зарплате на начало 2026 года - статистика

С начала 2026 года в Украине по данным Единого реестра должников было зафиксировано более 36,6 тысячи долгов по заработной плате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendadbot.

Детали

Почти 2 тысячи дел берут начало еще в 2017 году. Рекордные 9,1 тысячи производств по долгам по зарплате было открыто в прошлом году. Это на 30% больше, чем в 2024 году. Более четверти долгов приходится на компании, работающие в сфере производства химпродукции.

В то же время 36 629 активных производств по невыплате зарплат насчитывается в Украине на начало 2026 года. За год взысканий невыплаченной вовремя зарплаты стало больше на 6%.

В целом в прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет.

56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженную зарплату не погашены до сих пор.

Однако, как отмечает Opendatabot, чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, производящие химическую продукцию: более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и у предприятий в сфере поставок электроэнергии и газа (27%).

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровщину - 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример следуют бизнесы из Ивано-Франковщины (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).

В то же время лишь 1 случай зафиксирован на Луганщине, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Преимущественно, деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% - государственных. Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.

Напомним

В 2026 году ставки налогов для физических лиц предпринимателей не вырастут, но платить все равно придется больше, ведь вырастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум, от которых исчисляют налоги и сборы.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
