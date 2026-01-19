Украина фиксирует более 36 тысяч долгов по зарплате на начало 2026 года - статистика

С начала 2026 года в Украине по данным Единого реестра должников было зафиксировано более 36,6 тысячи долгов по заработной плате. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendadbot.

Детали

Почти 2 тысячи дел берут начало еще в 2017 году. Рекордные 9,1 тысячи производств по долгам по зарплате было открыто в прошлом году. Это на 30% больше, чем в 2024 году. Более четверти долгов приходится на компании, работающие в сфере производства химпродукции.

В то же время 36 629 активных производств по невыплате зарплат насчитывается в Украине на начало 2026 года. За год взысканий невыплаченной вовремя зарплаты стало больше на 6%.

В целом в прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний. Это на 30% больше, чем в 2024-м и самый большой показатель за последние 5 лет.

56% из открытых в прошлом году взысканий за задолженную зарплату не погашены до сих пор.

Однако, как отмечает Opendatabot, чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, производящие химическую продукцию: более 2,6 тысячи производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и у предприятий в сфере поставок электроэнергии и газа (27%).

Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровщину - 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример следуют бизнесы из Ивано-Франковщины (1,1 тысячи), Сумщины (897) и Львовщины (770).

В то же время лишь 1 случай зафиксирован на Луганщине, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.

Преимущественно, деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% - государственных. Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.

