Україна фіксує понад 36 тисяч боргів із зарплати на початок 2026 року - статистика
Київ • УНН
На початок 2026 року в Україні зафіксовано понад 36,6 тисячі боргів із заробітної плати. Рекордні 9,1 тисячі проваджень відкрито торік, більшість припадає на виробників хімпродукції.
З початку 2026 року в Україні за даними Єдиного реєстру боржників було зафіксовано понад 36,6 тисячі боргів по заробітній платі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendadbot.
Деталі
Майже 2 тисячі справ беруть початок ще у 2017 році. Рекордні 9,1 тисячі проваджень щодо боргів по зарплаті було відкрито торік. Це на 30% більше, ніж у 2024 році. Понад чверть боргів припадає на компанії, що працюють у сфері виробництва хімпродукції.
Водночас 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат налічується в Україні на початок 2026 року. За рік стягнень несплаченої вчасно зарплатні побільшало на 6%.
Загалом торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років.
56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.
Однак, як зазначає Opendatabot, частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).
Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину - 3,2 тисячі справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тисячі), Сумщини (897) та Львівщини (770).
Водночас лише 1 випадок зафіксовано на Луганщині, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.
Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% - державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.
Нагадаємо
У 2026 році ставки податків для фізичних осіб підприємців не зростуть, але платити все одно доведеться більше, адже зросте мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, від яких обчислюють податки та збори.