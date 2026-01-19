$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 6974 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 10059 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 6434 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 13895 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 21988 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 34796 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 56212 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 45383 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 77034 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 109941 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 6974 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 10059 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 21246 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 57215 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 95690 перегляди
Україна фіксує понад 36 тисяч боргів із зарплати на початок 2026 року - статистика

Київ • УНН

 • 50 перегляди

На початок 2026 року в Україні зафіксовано понад 36,6 тисячі боргів із заробітної плати. Рекордні 9,1 тисячі проваджень відкрито торік, більшість припадає на виробників хімпродукції.

Україна фіксує понад 36 тисяч боргів із зарплати на початок 2026 року - статистика

З початку 2026 року в Україні за даними Єдиного реєстру боржників було зафіксовано понад 36,6 тисячі боргів по заробітній платі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendadbot.

Деталі

Майже 2 тисячі справ беруть початок ще у 2017 році. Рекордні 9,1 тисячі проваджень щодо боргів по зарплаті було відкрито торік. Це на 30% більше, ніж у 2024 році. Понад чверть боргів припадає на компанії, що працюють у сфері виробництва хімпродукції.

Водночас 36 629 активних проваджень щодо невиплати зарплат налічується в Україні на початок 2026 року. За рік стягнень несплаченої вчасно зарплатні побільшало на 6%.

Загалом торік українські компанії встановили антирекорд: 9 174 провадження щодо боргів по зарплаті проти 488 компаній. Це на 30% більше, ніж у 2024-му та найбільший показник за останні 5 років.

56% з відкритих торік стягнень за заборговану зарплатню не погашені досі.

Однак, як зазначає Opendatabot, частіше за інших торік не видавали кошти своїм співробітникам компанії, які виробляють хімічну продукцію: понад 2,6 тисячі проваджень, або 29% від усіх. Майже стільки ж боргів й у підприємств у сфері постачання електроенергії та газу (27%).

Понад третину всіх відкритих торік проваджень припадає на Дніпропетровщину - 3,2 тисячі справ. Зі значним відривом негативний приклад наслідують бізнеси з Івано-Франківщини (1,1 тисячі), Сумщини (897) та Львівщини (770).

Водночас лише 1 випадок зафіксовано на Луганщині, ще 4 у Чернівецькій області та 12 проваджень щодо боргів по зарплаті на Волині.

Переважно, гроші затримують приватні компанії: 62% усіх боргів за 2025 рік. Ще чверть справ стосується комунальних підприємств і понад 13% - державних. Найчастіше фігурують товариства з обмеженою відповідальністю, комунальні та акціонерні підприємства.

Нагадаємо

У 2026 році ставки податків для фізичних осіб підприємців не зростуть, але платити все одно доведеться більше, адже зросте мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, від яких обчислюють податки та збори.

