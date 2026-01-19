Гонка собачьих упряжек в Гренландии: спецпосланцу Трампа отменили приглашение

Туристическая компания из Гренландии отозвала приглашение, ранее направленное специальному представителю президента США Дональда Трампа по Гренландии. Речь идет о губернаторе американского штата Луизиана Джеффе Лэндри, которого Дональд Трамп назначил на эту должность в прошлом месяце. Как пишет Politico и DW, приглашение было отозвано после возражений со стороны Гренландской ассоциации гонок на собачьих упряжках (KNQK), передает УНН.

В заявлении, опубликованном ассоциацией в Facebook, говорится, что компания, направившая приглашение, "отзывает его в одностороннем порядке". Название туристической компании при этом не уточняется. "Это обнадеживает", - сказано на том же посту в KNQK, без уточнений.

Как пишет Politico, ассоциация не просто выступила против приглашения американского политика, но и начала расследование, чтобы выяснить, кто именно его инициировал. В KNQK подчеркивают, что считают "неприемлемым оказание политического давления извне" на Гренландию, а участие "иностранных политических деятелей" в традиционных гонках сегодня "совершенно неуместным".

Как пишет DW, ситуация развивается на фоне резкого обострения трансатлантических отношений. В минувшие выходные Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины против восьми европейских стран, включая Данию, которые выступают против его планов по установлению американского контроля над Гренландией.

Сами соревнования еще не состоялись – традиционная гонка собачьих упряжек в Гренландии проводится, как правило, в конце марта. Как напоминает Politico, в прошлом году участие в гонках должна была принять жена вице-президента США Джей Ди Вэнса - Уша Вэнс, однако она отменила эти планы после протестов жителей Гренландии.

