Эксклюзив
13:29 • 1216 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 12275 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 15122 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 11065 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 17589 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 27229 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38391 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59574 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47782 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78812 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Гонка собачьих упряжек в Гренландии: спецпосланцу Трампа отменили приглашение

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Гренландская туристическая компания отозвала приглашение губернатору Луизианы Джеффу Лэндри после возражений ассоциации гонок на собачьих упряжках. Ассоциация считает неприемлемым политическое давление извне и участие иностранных политиков в традиционных гонках.

Гонка собачьих упряжек в Гренландии: спецпосланцу Трампа отменили приглашение

Туристическая компания из Гренландии отозвала приглашение, ранее направленное специальному представителю президента США Дональда Трампа по Гренландии. Речь идет о губернаторе американского штата Луизиана Джеффе Лэндри, которого Дональд Трамп назначил на эту должность в прошлом месяце. Как пишет Politico и DW, приглашение было отозвано после возражений со стороны Гренландской ассоциации гонок на собачьих упряжках (KNQK), передает УНН.

Детали

В заявлении, опубликованном ассоциацией в Facebook, говорится, что компания, направившая приглашение, "отзывает его в одностороннем порядке". Название туристической компании при этом не уточняется. "Это обнадеживает", - сказано на том же посту в KNQK, без уточнений.

Как пишет Politico, ассоциация не просто выступила против приглашения американского политика, но и начала расследование, чтобы выяснить, кто именно его инициировал. В KNQK подчеркивают, что считают "неприемлемым оказание политического давления извне" на Гренландию, а участие "иностранных политических деятелей" в традиционных гонках сегодня "совершенно неуместным".

"Пришло время, и это будет сделано": Трамп обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию от "российской угрозы"19.01.26, 12:07 • 2716 просмотров

Добавим

Как пишет DW, ситуация развивается на фоне резкого обострения трансатлантических отношений. В минувшие выходные Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины против восьми европейских стран, включая Данию, которые выступают против его планов по установлению американского контроля над Гренландией.

Сами соревнования еще не состоялись – традиционная гонка собачьих упряжек в Гренландии проводится, как правило, в конце марта. Как напоминает Politico, в прошлом году участие в гонках должна была принять жена вице-президента США Джей Ди Вэнса - Уша Вэнс, однако она отменила эти планы после протестов жителей Гренландии.

Дания собирается пропустить Давос из-за обострения спора по Гренландии19.01.26, 15:38 • 246 просмотров

Антонина Туманова

