Ексклюзив
13:29 • 1198 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 12252 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 15094 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 11049 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 17574 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 27214 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38382 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59567 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47780 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78808 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Гонка собачих упряжок у Гренландії: спецпосланцю Трампа скасували запрошення

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Гренландська туристична компанія відкликала запрошення губернатору Луїзіани Джеффу Лендрі після заперечень асоціації перегонів на собачих упряжках. Асоціація вважає неприйнятним політичний тиск ззовні та участь іноземних політиків у традиційних перегонах.

Гонка собачих упряжок у Гренландії: спецпосланцю Трампа скасували запрошення

Туристична компанія з Гренландії відкликала запрошення, раніше надіслане спеціальному представнику президента США Дональда Трампа по Гренландії. Йдеться про губернатора американського штату Луїзіана Джеффа Лендрі, якого Дональд Трамп призначив на цю посаду минулого місяця. Як пише Politico та DW, запрошення було відкликане після заперечень з боку Гренландської асоціації перегонів на собачих упряжках (KNQK), передає УНН.

Деталі

У заяві, опублікованій асоціацією у Facebook, йдеться, що компанія, яка направила запрошення, "відкликає його в односторонньому порядку". Назва туристичної компанії при цьому не уточнюється. "Це обнадіює", - сказано на тому ж посту в KNQK, без уточнень.

Як пише Politico, асоціація не просто виступила проти запрошення американського політика, а й розпочала розслідування, щоб з'ясувати, хто саме його ініціював. У KNQK наголошують, що вважають "неприйнятним надання політичного тиску ззовні" на Гренландію, а участь "іноземних політичних діячів" у традиційних перегонах сьогодні "цілком недоречною".

"Настав час, і це буде зроблено": Трамп звинуватив Данію у неспроможності захистити Гренландію від "російської загрози"19.01.26, 12:07 • 2716 переглядiв

Додамо

Як пише DW, ситуація розвивається і натомість різкого загострення трансатлантичних відносин. Минулими вихідними Дональд Трамп заявив про намір ввести мита проти восьми європейських країн, включаючи Данію, які виступають проти його планів щодо встановлення американського контролю над Гренландією.

Самі змагання ще не відбулися – традиційна гонка собачих упряжок у Гренландії проводиться, як правило, наприкінці березня. Як нагадує Politico, минулого року участь у перегонах мала взяти дружина віце-президента США Джей Ді Венса - Уша Венс, проте вона скасувала ці плани після протестів жителів Гренландії.

Данія збирається пропустити Давос через загострення суперечки щодо Гренландії19.01.26, 15:38 • 248 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Тварини
Соціальна мережа
Луїзіана
Ґренландія
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Данія