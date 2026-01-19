Гонка собачих упряжок у Гренландії: спецпосланцю Трампа скасували запрошення

Туристична компанія з Гренландії відкликала запрошення, раніше надіслане спеціальному представнику президента США Дональда Трампа по Гренландії. Йдеться про губернатора американського штату Луїзіана Джеффа Лендрі, якого Дональд Трамп призначив на цю посаду минулого місяця. Як пише Politico та DW, запрошення було відкликане після заперечень з боку Гренландської асоціації перегонів на собачих упряжках (KNQK), передає УНН.

Деталі

У заяві, опублікованій асоціацією у Facebook, йдеться, що компанія, яка направила запрошення, "відкликає його в односторонньому порядку". Назва туристичної компанії при цьому не уточнюється. "Це обнадіює", - сказано на тому ж посту в KNQK, без уточнень.

Як пише Politico, асоціація не просто виступила проти запрошення американського політика, а й розпочала розслідування, щоб з'ясувати, хто саме його ініціював. У KNQK наголошують, що вважають "неприйнятним надання політичного тиску ззовні" на Гренландію, а участь "іноземних політичних діячів" у традиційних перегонах сьогодні "цілком недоречною".

Додамо

Як пише DW, ситуація розвивається і натомість різкого загострення трансатлантичних відносин. Минулими вихідними Дональд Трамп заявив про намір ввести мита проти восьми європейських країн, включаючи Данію, які виступають проти його планів щодо встановлення американського контролю над Гренландією.

Самі змагання ще не відбулися – традиційна гонка собачих упряжок у Гренландії проводиться, як правило, наприкінці березня. Як нагадує Politico, минулого року участь у перегонах мала взяти дружина віце-президента США Джей Ді Венса - Уша Венс, проте вона скасувала ці плани після протестів жителів Гренландії.

