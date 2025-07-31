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Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования

Киев • УНН

 • 3934 просмотра

Контент-анализ выявил совпадение в коммуникации нардепа Кузьминых и компании "Дарница". Юрист Олег Шрам объяснил, что лингвистическая экспертиза может установить авторство высказываний, включая признаки отношения субъекта к событиям или лицам.

Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования

Народный депутат, глава подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых системно повторяет тезисы, выгодные фармацевтическому гиганту "Дарница" - об этом свидетельствует контент-анализ его постов и блогов. Совпадения в коммуникации настолько точны, что ее независимость и непредвзятость вызывает сомнения. УНН выяснил у юриста Олега Шрама, может ли такая информационная синхронность иметь правовую оценку.

Детали

Ранее журналисты УНН проанализировали посты в соцсетях и блоги нардепа Сергея Кузьминых и топ-менеджмента компании "Дарница" и выявили, что их тезисы, формулировки и аргументы относительно работы фармацевтического рынка совпадают. Речь идет не только об общих взглядах на работу фармрынка, но и о конкретных позициях - например, относительно маркетинговых платежей: и депутат, и представители "Дарницы" заявляют, что маркетинг — это главный драйвер завышения цен в аптеках. 

УНН обратился к юристу, чтобы выяснить, может ли такое сходство в риторике стать основанием для лингвистической экспертизы.

К лингвистической экспертизе относится, в частности, установление автора — кто составил тот или иной текст, при каких обстоятельствах, было ли это устное или письменное высказывание. Также устанавливается точное содержание высказывания или авторства, включая признаки отношения субъекта к событиям или лицам — позитивное, негативное, влияние, провокации, подкуп, побуждение и т.д. 

- пояснил Олег Шрам.

По его словам, все эти вопросы могут быть предметом официальной лингвистической экспертизы, которая проводится с использованием утвержденных научных методик и имеет доказательную силу в рамках уголовного производства.

Любая экспертиза, назначенная, проведенная в рамках уголовного производства, она является доказательством и может быть использована в совокупности с другими доказательствами для принятия тех или иных процессуальных решений, как и для сообщения о подозрении, так и для закрытия производства, то есть, в зависимости от того, каковы выводы той экспертизы 

- отметил он.

Таким образом, если депутат системно озвучивает тезисы, совпадающие с интересами крупного бизнеса, это может быть не только предметом журналистского расследования, но и официального следствия. Лингвистическая экспертиза способна ответить на ключевой вопрос: писали ли эти заявления "в одном офисе"? И если да — это может стать основанием для расследования о распространении преступного влияния или ненадлежащего использования полномочий.

Добавим

История Кузьминых и "Дарницы" – это лакмусовая бумажка для всей антикоррупционной инфраструктуры страны. Именно этот кейс может проверить, способно ли государство реагировать на случаи скрытого лоббизма на высшем уровне. Все собранные журналистами факты указывают на высокую вероятность того, что народный депутат Сергей Кузьминых мог использовать свои парламентские полномочия для продвижения частных интересов фармкомпании "Дарница". 

Этот случай с Кузьминых имеет дополнительный неприятный шлейф, на фоне другого дела против него, которое уже слушает Высший антикоррупционный суд. Так, нардепа Сергея Кузьминых поймали на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопросы со всеми медучреждениями области. 

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается. По информации, предоставленной ВАКС, из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания. 

Лилия Подоляк

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Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины