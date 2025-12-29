Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции

$42.060.13
15:12 • 36 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 6258 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 8922 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 16481 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 33824 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 53717 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58233 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51356 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40283 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43902 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 26237 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 17729 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 21211 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12535 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9014 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 9054 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 12557 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35879 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136604 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 181162 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 17746 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33381 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43895 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 136604 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 44202 просмотра
Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Патрульная полиция предостерегает от пересылки денег незнакомцам во время онлайн-знакомств. Мошенники могут просить средства на различные нужды, а затем исчезать.

Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции

Онлайн-знакомства могут быть приятными, но иногда за симпатичными профилями скрываются мошенники. Патрульная полиция советует быть осторожными: не пересылать деньги незнакомцам и проверять, кто на самом деле стоит по ту сторону экрана, передает УНН.

Во время онлайн-знакомств необходимо сохранять особую осмотрительность. За привлекательными профилями и приятным общением могут скрываться лица, стремящиеся завладеть вашими средствами

- говорится в сообщении.

Вот, как это работает:

Сначала у вас просят незначительную сумму — пополнить мобильный счет или оплатить интернет. В дальнейшем "потребности" растут: деньги на лечение, помощь родственникам, погашение долга и т.д. После получения средств мошенники прекращают любой контакт.

Вот простые рекомендации, которых нужно придерживаться, чтобы избежать опасности:

  • отправлять денежные средства только проверенным лицам;
    • инициировать личную встречу и внимательно оценивать поведение собеседника;
      • эмоциональное давление и требование "срочной помощи" может быть одним из крючков мошенников.

        Помните: настоящие чувства — не финансовые требования. В случае подозрения на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию

        - добавили правоохранители.

        Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины22.12.25, 12:33 • 15016 просмотров

        Ольга Розгон

