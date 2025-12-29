Как не попасться на крючок мошенников во время онлайн-знакомств: советы патрульной полиции
Киев • УНН
Патрульная полиция предостерегает от пересылки денег незнакомцам во время онлайн-знакомств. Мошенники могут просить средства на различные нужды, а затем исчезать.
Онлайн-знакомства могут быть приятными, но иногда за симпатичными профилями скрываются мошенники. Патрульная полиция советует быть осторожными: не пересылать деньги незнакомцам и проверять, кто на самом деле стоит по ту сторону экрана, передает УНН.
Во время онлайн-знакомств необходимо сохранять особую осмотрительность. За привлекательными профилями и приятным общением могут скрываться лица, стремящиеся завладеть вашими средствами
Вот, как это работает:
Сначала у вас просят незначительную сумму — пополнить мобильный счет или оплатить интернет. В дальнейшем "потребности" растут: деньги на лечение, помощь родственникам, погашение долга и т.д. После получения средств мошенники прекращают любой контакт.
Вот простые рекомендации, которых нужно придерживаться, чтобы избежать опасности:
- отправлять денежные средства только проверенным лицам;
- инициировать личную встречу и внимательно оценивать поведение собеседника;
- эмоциональное давление и требование "срочной помощи" может быть одним из крючков мошенников.
Помните: настоящие чувства — не финансовые требования. В случае подозрения на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию
