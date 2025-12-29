Як не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-знайомств: поради патрульної поліції
Київ • УНН
Патрульна поліція застерігає від пересилання грошей незнайомцям під час онлайн-знайомств. Шахраї можуть просити кошти на різні потреби, а потім зникати.
Онлайн-знайомства можуть бути приємними, але іноді за симпатичними профілями ховаються шахраї. Патрульна поліція радить бути обережними: не пересилати гроші незнайомцям і перевіряти, хто справді стоїть по той бік екрана, передає УНН.
Під час онлайн-знайомств необхідно зберігати особливу обачність. За привабливими профілями та приємним спілкуванням можуть ховатися особи, які прагнуть заволодіти вашими коштами
Ось, як це працює:
Спершу у вас просять незначну суму — поповнити мобільний рахунок чи оплатити інтернет. Надалі "потреби" зростають: гроші на лікування, допомогу родичам, погашення боргу тощо. Після отримання коштів шахраї припиняють будь-який контакт.
Ось прості рекомендації, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнути небезпеки:
- надсилати грошові кошти тільки перевіреним особам;
- ініціювати особисту зустріч та уважно оцінювати поведінку співрозмовника;
- емоційний тиск і вимога "термінової допомоги" може бути одним з гачків шахраїв.
Пам’ятайте: справжні почуття — не фінансові вимоги. У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції
