$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:12 • 104 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 6384 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 9040 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
09:17 • 16511 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 33852 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53734 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58249 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51365 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40289 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43902 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

Як не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-знайомств: поради патрульної поліції

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Патрульна поліція застерігає від пересилання грошей незнайомцям під час онлайн-знайомств. Шахраї можуть просити кошти на різні потреби, а потім зникати.

Як не потрапити на гачок шахраїв під час онлайн-знайомств: поради патрульної поліції

Онлайн-знайомства можуть бути приємними, але іноді за симпатичними профілями ховаються шахраї. Патрульна поліція радить бути обережними: не пересилати гроші незнайомцям і перевіряти, хто справді стоїть по той бік екрана, передає УНН.

Під час онлайн-знайомств необхідно зберігати особливу обачність. За привабливими профілями та приємним спілкуванням можуть ховатися особи, які прагнуть заволодіти вашими коштами

- йдеться у повідомленні.

Ось, як це працює:

Спершу у вас просять незначну суму — поповнити мобільний рахунок чи оплатити інтернет. Надалі "потреби" зростають: гроші на лікування, допомогу родичам, погашення боргу тощо. Після отримання коштів шахраї припиняють будь-який контакт.

Ось прості рекомендації, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнути небезпеки:

  • надсилати грошові кошти тільки перевіреним особам;
    • ініціювати особисту зустріч та уважно оцінювати поведінку співрозмовника;
      • емоційний тиск і вимога "термінової допомоги" може бути одним з гачків шахраїв.

        Пам’ятайте: справжні почуття — не фінансові вимоги. У разі підозри на шахрайство негайно звертайтеся до поліції

        - додали правоохорнці.

        Ольга Розгон

