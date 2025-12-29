В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая контрабандой ввозила и продавала лекарства онлайн
Киев • УНН
В Хмельницкой области разоблачена группа, которая контрабандой ввозила лекарства из Индии и Турции, продавая их онлайн под видом известных брендов. Изъято более 360 упаковок лекарств, включая незарегистрированные в Украине.
Правоохранители Хмельницкой области разоблачили организованную группу, которая контрабандой ввозила из Индии и Турции лекарственные средства и продавала их через интернет, используя незаконную маркировку известных брендов. В результате 17 обысков изъято более 360 упаковок лекарств, в том числе незарегистрированных в Украине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам контрабанды товаров, незаконного использования знака для товаров и услуг, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины)
Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые перемещали через таможенную границу Украины без таможенного контроля лекарственные средства иностранного производства. В дальнейшем продукцию сбывали через интернет-сайты с незаконным использованием маркировки известной торговой марки.
Организатором схемы был житель Хмельницкого. К противоправной деятельности он привлек еще шестерых жителей Хмельницкой области и одного жителя Кировоградской области. Каждый выполнял четко определенные функции, в частности:
• организацию доставки и ведение "бухгалтерии";
• администрирование рабочих процессов;
• создание рекламных интеграций для веб-ресурсов;
• осуществление "холодных" звонков;
• получение посылок с лекарственными средствами из Индии и Турции и их дальнейшая пересылка в Хмельницкий.
По результатам 17 санкционированных обысков в помещениях участников и в арендованном офисе изъято 40 наименований биологически активных добавок, более 360 упаковок лекарственных средств, в том числе незарегистрированных в Украине, а также транспортные средства, мобильные телефоны и черновые записи.
