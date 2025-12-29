В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая контрабандой ввозила и продавала лекарства онлайн

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3016 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 2622 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 13856 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 30873 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 50533 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 55841 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49701 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39420 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43452 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51736 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
87%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 10122 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 24071 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14822 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 18445 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 7846 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 3928 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 8016 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35319 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133927 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 178631 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джорджия Мелони
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Закарпатская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14888 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32473 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42988 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133914 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43361 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Нефть марки Brent

В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая контрабандой ввозила и продавала лекарства онлайн

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Хмельницкой области разоблачена группа, которая контрабандой ввозила лекарства из Индии и Турции, продавая их онлайн под видом известных брендов. Изъято более 360 упаковок лекарств, включая незарегистрированные в Украине.

В Хмельницкой области разоблачили преступную группу, которая контрабандой ввозила и продавала лекарства онлайн

Правоохранители Хмельницкой области разоблачили организованную группу, которая контрабандой ввозила из Индии и Турции лекарственные средства и продавала их через интернет, используя незаконную маркировку известных брендов. В результате 17 обысков изъято более 360 упаковок лекарств, в том числе незарегистрированных в Украине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам контрабанды товаров, незаконного использования знака для товаров и услуг, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые перемещали через таможенную границу Украины без таможенного контроля лекарственные средства иностранного производства. В дальнейшем продукцию сбывали через интернет-сайты с незаконным использованием маркировки известной торговой марки.

Организатором схемы был житель Хмельницкого. К противоправной деятельности он привлек еще шестерых жителей Хмельницкой области и одного жителя Кировоградской области. Каждый выполнял четко определенные функции, в частности:

• организацию доставки и ведение "бухгалтерии";

• администрирование рабочих процессов;

• создание рекламных интеграций для веб-ресурсов;

• осуществление "холодных" звонков;

• получение посылок с лекарственными средствами из Индии и Турции и их дальнейшая пересылка в Хмельницкий.

По результатам 17 санкционированных обысков в помещениях участников и в арендованном офисе изъято 40 наименований биологически активных добавок, более 360 упаковок лекарственных средств, в том числе незарегистрированных в Украине, а также транспортные средства, мобильные телефоны и черновые записи.

В Харькове ликвидировали схему двойного доступа к метадону: подозрения получили четыре врача29.12.25, 15:04 • 736 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Обыск
Бренд
Аптека
Государственная граница Украины
Генеральный прокурор Украины
Индия
Турция
Украина