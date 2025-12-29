На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка контрабандою ввозила та продавала ліки онлайн

Правоохоронці Хмельниччини викрили організовану групу, яка контрабандою ввозила з Індії та Туреччини лікарські засоби та продавала їх через інтернет, використовуючи незаконне маркування відомих брендів. В результаті 17 обшуків вилучено понад 360 упаковок ліків, у тому числі незареєстрованих в Україні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди товарів, незаконного використання знака для товарів і послуг, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України) - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які переміщували через митний кордон України без митного контролю лікарські засоби іноземного виробництва. Надалі продукцію збували через інтернет-сайти з незаконним використанням маркування відомої торговельної марки.

Організатором схеми був мешканець Хмельницького. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох жителів Хмельниччини та одного мешканця Кіровоградської області. Кожен виконував чітко визначені функції, зокрема:

• організацію доставки та ведення "бухгалтерії";

• адміністрування робочих процесів;

• створення рекламних інтеграцій для вебресурсів;

• здійснення "холодних" дзвінків;

• отримання посилок із лікарськими засобами з Індії та Туреччини та їх подальше пересилання до Хмельницького.

За результатами 17 санкціонованих обшуків у помешканнях учасників та в орендованому офісі вилучено 40 найменувань біологічно активних добавок, понад 360 упаковок лікарських засобів, у тому числі незареєстрованих в Україні, а також транспортні засоби, мобільні телефони та чорнові записи.

