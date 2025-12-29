На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка контрабандою ввозила та продавала ліки онлайн

$42.060.13
15:53 • 3504 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6304 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8466 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12680 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14324 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18840 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35499 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54769 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59137 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51881 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 28944 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21446 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24699 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17312 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14292 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14389 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17407 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139552 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183895 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101798 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2172 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21521 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34397 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44910 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139552 перегляди
На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка контрабандою ввозила та продавала ліки онлайн

Київ • УНН

 • 2760 перегляди

На Хмельниччині викрито групу, яка контрабандою ввозила ліки з Індії та Туреччини, продаючи їх онлайн під виглядом відомих брендів. Вилучено понад 360 упаковок ліків, включаючи незареєстровані в Україні.

На Хмельниччині викрили злочинну групу, яка контрабандою ввозила та продавала ліки онлайн

Правоохоронці Хмельниччини викрили організовану групу, яка контрабандою ввозила з Індії та Туреччини лікарські засоби та продавала їх через інтернет, використовуючи незаконне маркування відомих брендів. В результаті 17 обшуків вилучено понад 360 упаковок ліків, у тому числі незареєстрованих в Україні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди товарів, незаконного використання знака для товарів і послуг, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили та припинили діяльність групи осіб, які переміщували через митний кордон України без митного контролю лікарські засоби іноземного виробництва. Надалі продукцію збували через інтернет-сайти з незаконним використанням маркування відомої торговельної марки.

Організатором схеми був мешканець Хмельницького. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох жителів Хмельниччини та одного мешканця Кіровоградської області. Кожен виконував чітко визначені функції, зокрема:

• організацію доставки та ведення "бухгалтерії";

• адміністрування робочих процесів;

• створення рекламних інтеграцій для вебресурсів;

• здійснення "холодних" дзвінків;

• отримання посилок із лікарськими засобами з Індії та Туреччини та їх подальше пересилання до Хмельницького.

За результатами 17 санкціонованих обшуків у помешканнях учасників та в орендованому офісі вилучено 40 найменувань біологічно активних добавок, понад 360 упаковок лікарських засобів, у тому числі незареєстрованих в Україні, а також транспортні засоби, мобільні телефони та чорнові записи.

У Харкові ліквідували схему подвійного доступу до метадону: підозри отримали чотири лікарі29.12.25, 15:04 • 2156 переглядiв

Ольга Розгон

