У Харкові ліквідували схему подвійного доступу до метадону: підозри отримали чотири лікарі

Правоохоронці ліквідували масштабну схему отримання подвійного доступу до метадону. Підозри вручено чотирьом лікарям. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

У Харкові прокурори спільно зі слідчими поліції викрили оборудку у трьох приватних медичних центрах міста, яка дозволяла пацієнтам безконтрольно отримувати нарковмісний засіб і надалі збувати його іншим особам - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом лютого 2024 – квітня 2025 року троє лікарів-психіатрів із двох медзакладів під виглядом лікування наркозалежних осіб шляхом замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) видавали пацієнтам метадон. При цьому медики навмисно не вносили дані про цих відвідувачів до інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Через це пацієнти могли одночасно отримувати нарковмісний лікарський засіб у декількох медичних центрах.

Встановлено, що частина осіб, які отримували препарати у межах програм ЗПТ, фактично лікування не проходили, а нарковмісний засіб реалізовували третім особам.

У результаті проведених слідчих та аналітичних заходів правоохоронці встановили, що понад 1200 наркозалежних перебували на подвійному обліку у вказаних медзакладах - додали у прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім трьом лікарям повідомлено про підозру у порушенні правил використання наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України).

Крім того, лікарка-нарколог ще одного харківського приватного медцентру, яка наразі працює в державній медустанові, також порушувала порядок обігу нарковмісних лікарських засобів. Протягом грудня 2024 – січня 2025 року вона не перевіряла інформацію про перебування пацієнтів на ЗПТ у інших закладах, допускаючи їх до повторного проходження програми. При цьому лікарка не вносила персональні дані відвідувачів до інформаційної системи. Таким чином пацієнти отримували метадон одразу у двох медзакладах.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру у порушенні встановлених правил відпуску наркотичних засобів, що призвело до заволодіння ними шляхом шахрайства (ч. 2 ст. 320 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

