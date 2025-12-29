$42.060.13
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
12:21 • 6738 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 9412 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 16628 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 33957 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53795 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58307 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51387 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40305 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43905 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
У Харкові ліквідували схему подвійного доступу до метадону: підозри отримали чотири лікарі

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

Правоохоронці ліквідували масштабну схему подвійного доступу до метадону в Харкові, де чотири лікарі видавали наркозалежним метадон без належного обліку. Понад 1200 наркозалежних перебували на подвійному обліку, отримуючи препарат у кількох медцентрах та реалізовуючи його третім особам.

У Харкові ліквідували схему подвійного доступу до метадону: підозри отримали чотири лікарі

Правоохоронці ліквідували масштабну схему отримання подвійного доступу до метадону. Підозри вручено чотирьом лікарям. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

У Харкові прокурори спільно зі слідчими поліції викрили оборудку у трьох приватних медичних центрах міста, яка дозволяла пацієнтам безконтрольно отримувати нарковмісний засіб і надалі збувати його іншим особам

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, протягом лютого 2024 – квітня 2025 року троє лікарів-психіатрів із двох медзакладів під виглядом лікування наркозалежних осіб шляхом замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) видавали пацієнтам метадон. При цьому медики навмисно не вносили дані про цих відвідувачів до інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Через це пацієнти могли одночасно отримувати нарковмісний лікарський засіб у декількох медичних центрах.

Встановлено, що частина осіб, які отримували препарати у межах програм ЗПТ, фактично лікування не проходили, а нарковмісний засіб реалізовували третім особам.

У результаті проведених слідчих та аналітичних заходів правоохоронці встановили, що понад 1200 наркозалежних перебували на подвійному обліку у вказаних медзакладах

- додали у прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури усім трьом лікарям повідомлено про підозру у порушенні правил використання наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України).

Заробляли на метадоні понад 1 млн грн щомісяця: на Черкащині ліквідували наркобанду02.05.25, 15:09 • 3831 перегляд

Крім того, лікарка-нарколог ще одного харківського приватного медцентру, яка наразі працює в державній медустанові, також порушувала порядок обігу нарковмісних лікарських засобів. Протягом грудня 2024 – січня 2025 року вона не перевіряла інформацію про перебування пацієнтів на ЗПТ у інших закладах, допускаючи їх до повторного проходження програми. При цьому лікарка не вносила персональні дані відвідувачів до інформаційної системи. Таким чином пацієнти отримували метадон одразу у двох медзакладах.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру у порушенні встановлених правил відпуску наркотичних засобів, що призвело до заволодіння ними шляхом шахрайства (ч. 2 ст. 320 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

У Грузії затримали 19-річного українця: поліція знайшла у нього було 153 пакунки з метадоном25.12.25, 17:59 • 4541 перегляд

Ольга Розгон

