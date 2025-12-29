В Харькове ликвидировали схему двойного доступа к метадону: подозрения получили четыре врача

$42.060.13
Эксклюзив
12:21 • 1842 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 12864 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 29728 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 49144 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 54641 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 48987 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38971 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43237 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51447 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 35074 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
В Харькове ликвидировали схему двойного доступа к метадону: подозрения получили четыре врача

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Правоохранители ликвидировали масштабную схему двойного доступа к метадону в Харькове, где четыре врача выдавали наркозависимым метадон без надлежащего учета. Более 1200 наркозависимых находились на двойном учете, получая препарат в нескольких медцентрах и реализуя его третьим лицам.

В Харькове ликвидировали схему двойного доступа к метадону: подозрения получили четыре врача

Правоохранители ликвидировали масштабную схему получения двойного доступа к метадону. Подозрения вручены четырем врачам. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

В Харькове прокуроры совместно со следователями полиции разоблачили сделку в трех частных медицинских центрах города, которая позволяла пациентам бесконтрольно получать наркосодержащее средство и в дальнейшем сбывать его другим лицам

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение февраля 2024 – апреля 2025 года трое врачей-психиатров из двух медучреждений под видом лечения наркозависимых лиц путем заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) выдавали пациентам метадон. При этом медики намеренно не вносили данные об этих посетителях в информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Из-за этого пациенты могли одновременно получать наркосодержащее лекарственное средство в нескольких медицинских центрах.

Установлено, что часть лиц, получавших препараты в рамках программ ЗПТ, фактически лечение не проходили, а наркосодержащее средство реализовывали третьим лицам.

В результате проведенных следственных и аналитических мероприятий правоохранители установили, что более 1200 наркозависимых состояли на двойном учете в указанных медучреждениях

- добавили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры всем трем врачам сообщено о подозрении в нарушении правил использования наркотических средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 УК Украины).

Зарабатывали на метадоне более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области ликвидировали наркобанду02.05.25, 15:09 • 3831 просмотр

Кроме того, врач-нарколог еще одного харьковского частного медцентра, которая сейчас работает в государственном медучреждении, также нарушала порядок оборота наркосодержащих лекарственных средств. В течение декабря 2024 – января 2025 года она не проверяла информацию о пребывании пациентов на ЗПТ в других учреждениях, допуская их к повторному прохождению программы. При этом врач не вносила персональные данные посетителей в информационную систему. Таким образом пациенты получали метадон сразу в двух медучреждениях.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харьковской области ей сообщено о подозрении в нарушении установленных правил отпуска наркотических средств, что привело к завладению ими путем мошенничества (ч. 2 ст. 320 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В Грузии задержали 19-летнего украинца: полиция нашла у него 153 пакета с метадоном25.12.25, 17:59 • 4537 просмотров

Ольга Розгон

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Харьков