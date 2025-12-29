В Харькове ликвидировали схему двойного доступа к метадону: подозрения получили четыре врача
Правоохранители ликвидировали масштабную схему двойного доступа к метадону в Харькове, где четыре врача выдавали наркозависимым метадон без надлежащего учета. Более 1200 наркозависимых находились на двойном учете, получая препарат в нескольких медцентрах и реализуя его третьим лицам.
Правоохранители ликвидировали масштабную схему получения двойного доступа к метадону. Подозрения вручены четырем врачам. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
В Харькове прокуроры совместно со следователями полиции разоблачили сделку в трех частных медицинских центрах города, которая позволяла пациентам бесконтрольно получать наркосодержащее средство и в дальнейшем сбывать его другим лицам
По данным следствия, в течение февраля 2024 – апреля 2025 года трое врачей-психиатров из двух медучреждений под видом лечения наркозависимых лиц путем заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) выдавали пациентам метадон. При этом медики намеренно не вносили данные об этих посетителях в информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Из-за этого пациенты могли одновременно получать наркосодержащее лекарственное средство в нескольких медицинских центрах.
Установлено, что часть лиц, получавших препараты в рамках программ ЗПТ, фактически лечение не проходили, а наркосодержащее средство реализовывали третьим лицам.
В результате проведенных следственных и аналитических мероприятий правоохранители установили, что более 1200 наркозависимых состояли на двойном учете в указанных медучреждениях
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры всем трем врачам сообщено о подозрении в нарушении правил использования наркотических средств, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 УК Украины).
Кроме того, врач-нарколог еще одного харьковского частного медцентра, которая сейчас работает в государственном медучреждении, также нарушала порядок оборота наркосодержащих лекарственных средств. В течение декабря 2024 – января 2025 года она не проверяла информацию о пребывании пациентов на ЗПТ в других учреждениях, допуская их к повторному прохождению программы. При этом врач не вносила персональные данные посетителей в информационную систему. Таким образом пациенты получали метадон сразу в двух медучреждениях.
При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харьковской области ей сообщено о подозрении в нарушении установленных правил отпуска наркотических средств, что привело к завладению ими путем мошенничества (ч. 2 ст. 320 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.
