В Украине первые операторы критической инфраструктуры в энергетике и ОПК закупили средства РЭБ

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 4286 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 4966 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 14904 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 32097 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 51883 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 56981 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 50471 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39809 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43671 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 52063 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 10926 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 24978 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 16074 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 19565 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 10454 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 5648 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 10529 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35555 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 135122 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 179704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джорджия Мелони
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Закарпатская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 16144 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32894 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43399 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 135121 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43755 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Нефть марки Brent

В Украине первые операторы критической инфраструктуры в энергетике и ОПК закупили средства РЭБ

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Первые операторы критической инфраструктуры энергетики и ОПК уже установили средства РЭБ для защиты объектов. Министерство обороны реализует эту инициативу по решению Ставки Верховного Главнокомандующего.

В Украине первые операторы критической инфраструктуры в энергетике и ОПК закупили средства РЭБ

Первые операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК уже закупили и установили средства РЭБ для защиты собственных объектов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, инициатива реализуется Министерством обороны во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего. 

Оборудование уже работает на защите объектов, подчеркнули в Минобороны.

Шмыгаль также отметил, что предприятия могут использовать собственные или привлеченные средства для закупки РЭБ. Кроме того, предприятие остается владельцем средств РЭБ. Поэтому оборудование не может быть перемещено в другой регион или для прикрытия другого объекта.

Для организации закупок Минобороны разработало и утвердило практические шаги реализации экспериментального проекта.

Алгоритм участия в эксперименте: 

1️⃣ Предприятие обращается в Минобороны по усилению противовоздушного прикрытия объекта критической инфраструктуры.

2️⃣ Минобороны осуществляет моделирование угроз и предоставляет несколько вариантов оборудования для прикрытия объекта.

3️⃣ После этого предприятие получает право купить или импортировать такое оборудование, а затем его установить.

4️⃣ Предприятие не может самостоятельно применять мощные средства РЭБ, поэтому заключает договор о безвозмездной эксплуатации с воинской частью.

5️⃣ В/ч подключает эти средства РЭБ к общегосударственной системе ПВО и применяет их для прикрытия объекта критической инфраструктуры. Подробнее на сайте.

Зеленский в Херсоне провел встречу с военным командованием: говорили о защите инфраструктуры, энергоснабжении и совершенствовании РЭБ11.11.25, 15:58 • 4226 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Техника
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Денис Шмыгаль