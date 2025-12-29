В Украине первые операторы критической инфраструктуры в энергетике и ОПК закупили средства РЭБ
Киев • УНН
Первые операторы критической инфраструктуры энергетики и ОПК уже установили средства РЭБ для защиты объектов. Министерство обороны реализует эту инициативу по решению Ставки Верховного Главнокомандующего.
Первые операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК уже закупили и установили средства РЭБ для защиты собственных объектов. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По словам Шмыгаля, инициатива реализуется Министерством обороны во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего.
Оборудование уже работает на защите объектов, подчеркнули в Минобороны.
Шмыгаль также отметил, что предприятия могут использовать собственные или привлеченные средства для закупки РЭБ. Кроме того, предприятие остается владельцем средств РЭБ. Поэтому оборудование не может быть перемещено в другой регион или для прикрытия другого объекта.
Для организации закупок Минобороны разработало и утвердило практические шаги реализации экспериментального проекта.
Алгоритм участия в эксперименте:
1️⃣ Предприятие обращается в Минобороны по усилению противовоздушного прикрытия объекта критической инфраструктуры.
2️⃣ Минобороны осуществляет моделирование угроз и предоставляет несколько вариантов оборудования для прикрытия объекта.
3️⃣ После этого предприятие получает право купить или импортировать такое оборудование, а затем его установить.
4️⃣ Предприятие не может самостоятельно применять мощные средства РЭБ, поэтому заключает договор о безвозмездной эксплуатации с воинской частью.
5️⃣ В/ч подключает эти средства РЭБ к общегосударственной системе ПВО и применяет их для прикрытия объекта критической инфраструктуры. Подробнее на сайте.
