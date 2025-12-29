В Україні перші оператори критичної інфраструктури в енергетиці та ОПК закупили засоби РЕБ
Київ • УНН
Перші оператори критичної інфраструктури енергетики та ОПК вже встановили засоби РЕБ для захисту об'єктів. Міністерство оборони реалізує цю ініціативу за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.
Перші оператори критичної інфраструктури у сфері енергетики й ОПК вже закупили та встановили засоби РЕБ для захисту власних об’єктів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
За словами Шмигаля, ініціатива реалізовується Міністерством оборони на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.
Обладнання вже працює на захисті об’єктів, наголосили у Міноборони.
Шмигаль також зауважив, що підприємства можуть використовувати власні або залучені кошти для закупівлі РЕБ. Крім того, що підприємство лишається власником засобів РЕБ. Тому обладнання не може бути переміщене в інший регіон або для прикриття іншого об’єкту.
Для організації закупівель Міноборони розробило та затвердило практичні кроки реалізації експериментального проєкту.
Алгоритм участі в експерименті:
1️⃣ Підприємство звертається до Міноборони щодо посилення протиповітряного прикриття об’єкту критичної інфраструктури.
2️⃣ МІноборони здійснює моделювання загроз та надає декілька варіантів обладнання для прикриття обʼєкту.
3️⃣ Після цього підприємство отримує право купити чи імпортувати таке обладнання, а згодом його встановити.
4️⃣ Підприємство не може самостійно застосовувати потужні засоби РЕБ, тому укладає договір про безоплатну експлуатацію з військовою частиною.
5️⃣ В/ч підключає ці засоби РЕБ до загальнодержавної системи ППО та застосовує їх для прикриття об’єкту критичної інфраструктури. Детальніше на сайті.
