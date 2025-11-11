Зеленський у Херсоні провів зустріч із військовим командуванням: говорили про захист інфраструктури, енергопостачання та вдосконалення РЕБ
Київ • УНН
Зеленський у Херсоні провів координаційну нараду, зосередившись на захисті регіону від російських дронів та забезпеченні стабільного життя громади. Обговорювалися вдосконалення РЕБ, захист інфраструктури, енергопостачання та фінансування комунальних служб.
Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду, присвячену безпековим та соціально-економічним питанням Херсона і області. Головна увага – захист регіону від атак російських дронів та забезпечення стабільного життя громади. Про це Зеленський написав у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, на зустрічі були присутні військове командування, командири 310-го окремого батальйону РЕБ та командувач Сил безпілотних систем. Обговорювали комплекс заходів для підвищення безпеки регіону, зокрема вдосконалення систем радіоелектронної боротьби і зміцнення оборони критичної інфраструктури.
Увага найголовнішому – кількості російських дронів під час атак, протидії їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп, розробці та масштабуванню кількості систем РЕБ, захисту доріг і логістики спеціальними сітками
Крім безпекових аспектів, Президент приділив увагу соціально-економічним викликам регіону: енергопостачанню, фінансуванню комунальних служб, підтримці шкіл та дитсадків.
Зеленський прибув до Херсона на річницю звільнення міста11.11.25, 13:25 • 1996 переглядiв
Обговорили питання енергетики, забезпечення Херсону всім необхідним і відповідне фінансування, підтримку та додаткові засоби для комунальних служб, шкіл, садочків
Зеленський підкреслив, що всі домовленості, досягнуті під час наради, мають бути реалізовані якнайшвидше: "Важливо все реалізувати, про що говорили, щоб дати більше захисту регіону. Люди тут заслуговують на більшу підтримку".
У Херсоні відкрито дитячий простір, де діти можуть безкоштовно навчатися та розвиватися11.11.25, 15:44 • 2170 переглядiв