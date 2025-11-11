У Херсоні відкрито дитячий простір, де діти можуть безкоштовно навчатися та розвиватися

Президент України Володимир Зеленський відвідав у Херсоні один із дитячих просторів для школярів, які мають змогу безкоштовно відвідувати заняття з англійської мови, цифрової грамотності, мистецтва та спорту. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.

Під час зустрічі зі школярами йшлося про навчання, мрії та батьків, які зараз захищають Україну.

Дуже щира розмова про навчання, їхні мрії, про їхніх батьків, які захищають Україну. Дякую їм

У дитячому просторі діти можуть безкоштовно вивчати англійську, освоювати цифрову грамотність, займатися творчістю та спортом. Такі ініціативи допомагають підтримувати освітній і психологічний розвиток дітей у регіоні.

Це дуже важливо, що є таке місце, де діти можуть розвиватися. Дякую всім, хто підтримує діток, організацію подібних просторів у громадах області. Це - про майбутнє наших дітей