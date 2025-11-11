В Херсоне открыто детское пространство, где дети могут бесплатно учиться и развиваться

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Херсоне одно из детских пространств для школьников, которые могут бесплатно посещать занятия по английскому языку, цифровой грамотности, искусству и спорту. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Во время встречи со школьниками речь шла об учебе, мечтах и родителях, которые сейчас защищают Украину.

Очень искренний разговор об учебе, их мечтах, об их родителях, которые защищают Украину. Спасибо им - говорится в сообщении.

В детском пространстве дети могут бесплатно изучать английский, осваивать цифровую грамотность, заниматься творчеством и спортом. Такие инициативы помогают поддерживать образовательное и психологическое развитие детей в регионе.

Это очень важно, что есть такое место, где дети могут развиваться. Спасибо всем, кто поддерживает детей, организацию подобных пространств в общинах области. Это - о будущем наших детей - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, опубликовав фото у стелы на въезде. Это произошло в третью годовщину освобождения города.