Зеленский провел совещание по защите Херсонщины от дронов и социально-экономическим вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание, посвященное вопросам безопасности и социально-экономическим вопросам Херсона и области. Главное внимание – защита региона от атак российских дронов и обеспечение стабильной жизни общины. Об этом Зеленский написал в своем Телеграме, пишет УНН.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, на встрече присутствовали военное командование, командиры 310-го отдельного батальона РЭБ и командующий Сил беспилотных систем. Обсуждался комплекс мер по повышению безопасности региона, в частности совершенствование систем радиоэлектронной борьбы и укрепление обороны критической инфраструктуры.

Внимание самому главному – количеству российских дронов во время атак, противодействию им силами единого объединенного центра радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп, разработке и масштабированию количества систем РЭБ, защите дорог и логистики специальными сетями – подчеркнул Зеленский.

Помимо аспектов безопасности, Президент уделил внимание социально-экономическим вызовам региона: энергоснабжению, финансированию коммунальных служб, поддержке школ и детских садов.

Обсудили вопросы энергетики, обеспечения Херсона всем необходимым и соответствующее финансирование, поддержку и дополнительные средства для коммунальных служб, школ, садиков – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что все договоренности, достигнутые в ходе совещания, должны быть реализованы как можно скорее: "Важно все реализовать, о чем говорили, чтобы дать больше защиты региону. Люди здесь заслуживают большей поддержки".

