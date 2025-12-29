$42.060.13
49.560.13
ukru
12:21 • 1842 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 12863 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 29727 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 49144 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 54641 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 48987 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38971 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43237 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51447 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 35073 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
"Могут быть представители разведок и военные": Зеленский раскрыл детали состава рабочих технических групп на мирных переговорах

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе групп Украина-Америка и Украина-Европа-Америка. В состав могут входить представители разведок и военные, в зависимости от формата встреч.

"Могут быть представители разведок и военные": Зеленский раскрыл детали состава рабочих технических групп на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рабочие группы Украина-Америка и Украина-Европа-Америка в рамках мирных переговоров уже работают, и в состав могут присоединяться представители разведок и военные, в зависимости от формата и содержания встреч. Об этом Президент сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

На вопрос, когда начнут работать рабочие технические группы, это будут форматы россия-Украина, Украина-США, США-рф, каким именно будет состав с нашей стороны и будут ли привлечены европейцы, Зеленский ответил:

Рабочая группа Украина-Америка уже есть, она работает, вы их знаете. Рабочая группа Украина-Европа-Америка также работает, и непостоянный состав присоединяется, дополнительно иногда присоединяется разведка. Я решаю, в зависимости от того, какие встречи и содержание встреч


"И так же и здесь. Могут к Кислице, Гнатову, Умерову (Александр Бевз, кстати, с ним всегда работает), могут быть присоединены представители разведок. И еще дополнительные военные. Посмотрим. В зависимости от формата встречи", - указал Президент.

"О чем будут говорить? Если будут говорить о мониторинге, нужно больше военных. Если об экономике, например, сейчас с нами был, мы обсуждали prosperity plan, с нами был министр Соболев, потому что это важно, чтобы была экономика. Если будут еще какие-то контакты, как был с секретарем Бессентом, то может будем привлекать премьер-министра Свириденко. Разные группы будут планироваться", - сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский отмечал, что в случае перехода к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны, целесообразным будет создание четырехсторонней технической группы.

Юлия Шрамко

Политика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина