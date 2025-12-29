"Могут быть представители разведок и военные": Зеленский раскрыл детали состава рабочих технических групп на мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рабочие группы Украина-Америка и Украина-Европа-Америка в рамках мирных переговоров уже работают, и в состав могут присоединяться представители разведок и военные, в зависимости от формата и содержания встреч. Об этом Президент сказал во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

На вопрос, когда начнут работать рабочие технические группы, это будут форматы россия-Украина, Украина-США, США-рф, каким именно будет состав с нашей стороны и будут ли привлечены европейцы, Зеленский ответил:

Рабочая группа Украина-Америка уже есть, она работает, вы их знаете. Рабочая группа Украина-Европа-Америка также работает, и непостоянный состав присоединяется, дополнительно иногда присоединяется разведка. Я решаю, в зависимости от того, какие встречи и содержание встреч



"И так же и здесь. Могут к Кислице, Гнатову, Умерову (Александр Бевз, кстати, с ним всегда работает), могут быть присоединены представители разведок. И еще дополнительные военные. Посмотрим. В зависимости от формата встречи", - указал Президент.

"О чем будут говорить? Если будут говорить о мониторинге, нужно больше военных. Если об экономике, например, сейчас с нами был, мы обсуждали prosperity plan, с нами был министр Соболев, потому что это важно, чтобы была экономика. Если будут еще какие-то контакты, как был с секретарем Бессентом, то может будем привлекать премьер-министра Свириденко. Разные группы будут планироваться", - сообщил Зеленский.

Напомним

Зеленский отмечал, что в случае перехода к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны, целесообразным будет создание четырехсторонней технической группы.