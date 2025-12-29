"Можуть бути представники розвідок і військові": Зеленський розкрив деталі складу робочих технічних груп на мирних переговорах

$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 2060 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 4688 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10774 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 12290 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18157 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34968 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54423 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58804 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51653 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27680 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19730 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 23017 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15063 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12020 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12283 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15319 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138306 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182709 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101310 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 872 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19900 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33968 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44468 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138297 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

"Можуть бути представники розвідок і військові": Зеленський розкрив деталі складу робочих технічних груп на мирних переговорах

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу груп Україна-Америка та Україна-Європа-Америка. До складу можуть долучатися представники розвідок та військові, залежно від формату зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робочі групи Україна-Америка та Україна-Європа-Америка у межах мирних переговорів вже працюють, і до складу можуть долучатися представники розвідок та військові, залежно від формату та змісту зустрічей. Про це Президент сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

На запитання, коли почнуть працювати робочі технічні групи, це будуть формати росія-Україна, Україна-США, США-рф, яким саме буде склад з нашого боку і чи будуть долучені європейці, Зеленський відповів:

Робоча група Україна-Америка вже є, вона працює, ви їх знаєте. Робоча група Україна-Європа-Америка також працює, і непостійний склад долучається, додатково іноді долучається розвідка. Я вирішую, в залежності від того, які зустрічі і зміст зустрічей


"І так само і тут. Можуть до Кислиці, Гнатова, Умєрова (Олександр Бевз, до речі, з ним завжди працює), можуть бути доєднані представники розвідок. І ще додаткові військові. Подивимося. В залежності від формату зустрічі", - вказав Президент.

"Про що будуть говорити? Якщо будуть говорити про моніторинг, треба більше військових. Якщо про економіку, наприклад, зараз з нами був, ми обговорювали prosperity plan, з нами був міністр Соболєв, тому що це важливо, щоб була економіка. Якщо будуть ще якісь контакти, як був з секретарем Бессентом, то може будемо долучати прем'єр-міністра Свириденко. Різні групи будуть плануватися", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський зазначав, що у разі переходу до 20-пунктового плану, який мають підписати чотири сторони, доцільним буде створення чотиристоронньої технічної групи.

Юлія Шрамко

Політика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна