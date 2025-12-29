"Можуть бути представники розвідок і військові": Зеленський розкрив деталі складу робочих технічних груп на мирних переговорах

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робочі групи Україна-Америка та Україна-Європа-Америка у межах мирних переговорів вже працюють, і до складу можуть долучатися представники розвідок та військові, залежно від формату та змісту зустрічей. Про це Президент сказав під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Деталі

На запитання, коли почнуть працювати робочі технічні групи, це будуть формати росія-Україна, Україна-США, США-рф, яким саме буде склад з нашого боку і чи будуть долучені європейці, Зеленський відповів:

Робоча група Україна-Америка вже є, вона працює, ви їх знаєте. Робоча група Україна-Європа-Америка також працює, і непостійний склад долучається, додатково іноді долучається розвідка. Я вирішую, в залежності від того, які зустрічі і зміст зустрічей



"І так само і тут. Можуть до Кислиці, Гнатова, Умєрова (Олександр Бевз, до речі, з ним завжди працює), можуть бути доєднані представники розвідок. І ще додаткові військові. Подивимося. В залежності від формату зустрічі", - вказав Президент.

"Про що будуть говорити? Якщо будуть говорити про моніторинг, треба більше військових. Якщо про економіку, наприклад, зараз з нами був, ми обговорювали prosperity plan, з нами був міністр Соболєв, тому що це важливо, щоб була економіка. Якщо будуть ще якісь контакти, як був з секретарем Бессентом, то може будемо долучати прем'єр-міністра Свириденко. Різні групи будуть плануватися", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський зазначав, що у разі переходу до 20-пунктового плану, який мають підписати чотири сторони, доцільним буде створення чотиристоронньої технічної групи.