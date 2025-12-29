$42.060.13
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 6458 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 9110 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 16537 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 33873 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 53741 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58257 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51369 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40291 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43902 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
В Украине накрыли сеть по продаже поддельной техники известных брендов: нанесла 30-миллионный ущерб

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно использовавших товарные знаки международных компаний, продавая поддельную технику. Изъято более 4 тыс. единиц контрафактной продукции, а предварительный ущерб компаниям превышает 30 млн грн.

В Украине накрыли сеть по продаже поддельной техники известных брендов: нанесла 30-миллионный ущерб

В Украине разоблачена сеть по продаже поддельной техники известных брендов, работавшая по всей стране, предварительный ущерб компаниям превышает 30 млн грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно использовавших товарные знаки международных компаний", - говорится в сообщении.

По данным следствия, физические лица-предприниматели рекламировали и сбывали поддельную технику через веб-сайты. Покупателям предлагали фены, наушники, часы и другие товары. Заказы отправляли почтовыми операторами по всей территории Украины.

"Во время санкционированных обысков в Киевской области изъято более 4 тыс. единиц контрафактной и фальсифицированной продукции. Товары имели низкое качество, маркировка и упаковка не соответствовали стандартам, изготовление и брендирование осуществлялись без разрешения правообладателей. Предварительный размер материального ущерба компаниям превышает 30 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

В результате слаженной работы правоохранителей, как отмечается, восстановлены нарушенные права и интересы правообладателей торговых марок.

Фальсификат на 200 млн грн: разоблачена масштабная схема производства контрафактных пестицидов в 12 областях Украины15.07.25, 14:30 • 4800 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Бренд
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Украина