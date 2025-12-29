В Украине накрыли сеть по продаже поддельной техники известных брендов: нанесла 30-миллионный ущерб
Правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно использовавших товарные знаки международных компаний, продавая поддельную технику. Изъято более 4 тыс. единиц контрафактной продукции, а предварительный ущерб компаниям превышает 30 млн грн.
В Украине разоблачена сеть по продаже поддельной техники известных брендов, работавшая по всей стране, предварительный ущерб компаниям превышает 30 млн грн, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно использовавших товарные знаки международных компаний", - говорится в сообщении.
По данным следствия, физические лица-предприниматели рекламировали и сбывали поддельную технику через веб-сайты. Покупателям предлагали фены, наушники, часы и другие товары. Заказы отправляли почтовыми операторами по всей территории Украины.
"Во время санкционированных обысков в Киевской области изъято более 4 тыс. единиц контрафактной и фальсифицированной продукции. Товары имели низкое качество, маркировка и упаковка не соответствовали стандартам, изготовление и брендирование осуществлялись без разрешения правообладателей. Предварительный размер материального ущерба компаниям превышает 30 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
В результате слаженной работы правоохранителей, как отмечается, восстановлены нарушенные права и интересы правообладателей торговых марок.
