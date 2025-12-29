В Україні накрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів: завдала 30-мільйонних збитків

$42.060.13
15:12 • 348 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 6894 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 9570 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 16682 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34004 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 53833 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58340 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51396 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40312 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 43905 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 26319 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 17819 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 21312 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12651 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9244 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 9622 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 12842 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136780 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 181313 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 100543 перегляди
УНН Lite
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 17984 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33451 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 43968 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 136780 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 44261 перегляди
В Україні накрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів: завдала 30-мільйонних збитків

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародних компаній, продаючи підроблену техніку. Вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної продукції, а попередня шкода компаніям перевищує 30 млн грн.

В Україні накрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів: завдала 30-мільйонних збитків

В Україні викрито мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів, що працювала по всій країні, попередня шкода компаніям перевищує 30 млн грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародних компаній", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, фізичні особи-підприємці рекламували та збували підроблену техніку через вебсайти. Покупцям пропонували фени, навушники, годинники та інші товари. Замовлення відправляли поштовими операторами по всій території України.

"Під час санкціонованих обшуків у Київській області вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної та фальсифікованої продукції. Товари мали низьку якість, маркування і пакування не відповідали стандартам, виготовлення та брендування здійснювалися без дозволу правовласників. Попередній розмір матеріальної шкоди компаніям перевищує 30 млн грн", - повідомили у прокуратурі.

У результаті злагодженої роботи правоохоронців, як зазначається, відновлено порушені права та інтереси правовласників торгових марок.

Фальсифікат на 200 млн грн: викрито масштабну схему виробництва контрафактних пестицидів у 12 областях України15.07.25, 14:30 • 4800 переглядiв

Юлія Шрамко

