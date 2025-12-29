В Україні накрили мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів: завдала 30-мільйонних збитків

В Україні викрито мережу з продажу підробленої техніки відомих брендів, що працювала по всій країні, попередня шкода компаніям перевищує 30 млн грн, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародних компаній", - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, фізичні особи-підприємці рекламували та збували підроблену техніку через вебсайти. Покупцям пропонували фени, навушники, годинники та інші товари. Замовлення відправляли поштовими операторами по всій території України.

"Під час санкціонованих обшуків у Київській області вилучено понад 4 тис. одиниць контрафактної та фальсифікованої продукції. Товари мали низьку якість, маркування і пакування не відповідали стандартам, виготовлення та брендування здійснювалися без дозволу правовласників. Попередній розмір матеріальної шкоди компаніям перевищує 30 млн грн", - повідомили у прокуратурі.

У результаті злагодженої роботи правоохоронців, як зазначається, відновлено порушені права та інтереси правовласників торгових марок.

