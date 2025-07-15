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Фальсифікат на 200 млн грн: викрито масштабну схему виробництва контрафактних пестицидів у 12 областях України

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Правоохоронці викрили 8 злочинних груп, які виготовили понад 400 тонн контрафактних пестицидів у 12 областях України. Продукцію продавали в Україні та ЄС під виглядом міжнародних брендів, вилучено понад 175 тонн фальсифікату.

Фальсифікат на 200 млн грн: викрито масштабну схему виробництва контрафактних пестицидів у 12 областях України

Правоохоронці викрили 8 організованих злочинних груп, які в підпільних цехах виготовили понад 400 тонн контрафактних пестицидів. Продукцію продавали в Україні та ЄС під виглядом продукції міжнародних брендів. Під час обшуків вилучено понад 175 тонн фальсифікату, справу розслідують за трьома статтями Кримінального кодексу. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, правоохоронні органи встановили та викрили на території 12 областей 8 організованих злочинних груп, учасники організували підпільні цехи з виробництва фальсифікованих пестицидів. Правоохоронці встановили, що з березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід організаторів - понад 200 млн грн. Продукція реалізовувалася на території України, а також постачалася до країн Європейського Союзу під виглядом продукції відомих міжнародних брендів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у межах слідства викрито підпільні виробничі цехи з виготовлення фальсифікату, поліграфічний цех (виготовлення голограм, етикеток, упаковок тощо) та цех з виробництва тари.

"Реалізація фальсифікату здійснювалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 175 тонн фальсифікованих пестицидів та компонентів для їх виготовлення. Також проведено контрольні закупки та відборів зразків пестицидів, які за результатами досліджень визнано контрафактними. З метою фіксації транскордонної злочинної діяльності створено спільну слідчу групу (JIT) з правоохоронними органами іноземної держави", - додали у прокуратурі.

Також зазначається, що учора, 14 липня, в 12 регіонах України за участі працівників Офісу Генерального прокурора, Головного слідчого управління Національної поліції, України, Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Державної митної служби, підрозділів поліції особливого призначення проведено 89 обшуків.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, незаконного обігу сильнодіючих речовин та незаконного використання знаків для товарів і послуг (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України) триває.

Вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб, припинення обігу фальсифікованих пестицидів та захисту прав споживачів і правовласників.

Нагадаємо

В Україні викрили масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність близьких родичів військовослужбовців, організаторам повідомили про підозру.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв, що правоохоронці в Харківській області викрили та припинили масштабне виробництво підроблених акцизних марок для алкогольної продукції. Вилучено більше ніж 2,5 млн марок, затримано трьох учасників.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
Державна митна служба України
Національна поліція України
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Європейський Союз
Україна
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