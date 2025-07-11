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Виготовляли підробні меддовідки і продавали по 2000 доларів: в Україні провели понад 50 обшуків, організатори отримали підозри

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

В Україні викрито масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність родичів військовослужбовців. Організатори щомісяця отримували близько 1 млн гривень, а їхнім "клієнтам" загрожує до 10 років позбавлення волі.

Виготовляли підробні меддовідки і продавали по 2000 доларів: в Україні провели понад 50 обшуків, організатори отримали підозри

В Україні викрили масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність близьких родичів військовослужбовців, організаторам повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими та оперативниками Національної поліції України викрили масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність близьких родичів військовослужбовців 

- йдеться у повідомленні.

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Деталі

За даними прокурорів, підроблені документи дозволяли ухилятися від мобілізації або незаконно звільнятися зі служби, фактично послаблюючи обороноздатність країни. "Довідки" виготовляли у орендованій квартирі на саморобному обладнанні. Вартість однієї такої "послуги" стартувала з 2 тисяч доларів, а прибуток організаторів щомісяця складав близько 1 млн гривень.

Двом організаторам схеми повідомлено про підозру у підробленні та збуті документів та умисному перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

Чотирьом їх "клієнтам" оголошено підозру в ухиленні військовослужбовців від несення військової служби шляхом підроблення документів (ч. 4 ст. 409 КК України).

Ще двом особам — за ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

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Під час було проведено понад 50 обшуків в різних областях України, в ході яких виявлено та вилучено підроблені довідки про догляд за людьми з інвалідністю та медичну документацію, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обов'язків військової служби.

Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП, прокурори ініціювали перевірку обґрунтованості отриманих відстрочок, додали в Офісі Генпрокурора.

За клопотаннями слідчого, погодженими прокурором, до обох організаторів схеми слідчим суддею застосованого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За скоєне фігурантам загрожує покарання — до 10 років позбавлення волі.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
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