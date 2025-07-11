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Изготавливали поддельные медсправки и продавали по 2000 долларов: в Украине провели более 50 обысков, организаторы получили подозрения

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

В Украине разоблачена масштабная схема изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности родственников военнослужащих. Организаторы ежемесячно получали около 1 млн гривен, а их "клиентам" грозит до 10 лет лишения свободы.

Изготавливали поддельные медсправки и продавали по 2000 долларов: в Украине провели более 50 обысков, организаторы получили подозрения

В Украине разоблачили масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих, организаторам сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями и оперативниками Национальной полиции Украины разоблачили масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих

- говорится в сообщении.

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Детали

По данным прокуроров, поддельные документы позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны. "Справки" изготавливали в арендованной квартире на самодельном оборудовании. Стоимость одной такой "услуги" стартовала с 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около 1 млн гривен.

Двум организаторам схемы сообщено о подозрении в подделке и сбыте документов и умышленном препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Четырем их "клиентам" объявлено подозрение в уклонении военнослужащих от несения военной службы путем подделки документов (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Еще двум лицам — за уклонение от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

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В ходе было проведено более 50 обысков в разных областях Украины, в ходе которых обнаружены и изъяты поддельные справки по уходу за людьми с инвалидностью и медицинскую документацию, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы.

Сейчас об установленных досудебным расследованием фактах информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП, прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек, добавили в Офисе Генпрокурора.

По ходатайствам следователя, согласованным прокурором, к обоим организаторам схемы следственным судьей применена мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

За содеянное фигурантам грозит наказание — до 10 лет лишения свободы.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
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Украина
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