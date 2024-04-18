Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

На Сумщине разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных через границу. Врач и его сообщник подозреваются в содействии этой деятельности. Суд применил меры пресечения к подозреваемым. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, местный житель города Сум спланировал заработать деньги, организовав систему уклонения от мобилизации для тех, кто хотел уехать из страны. Он заключил соглашение с врачом Коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета "Областная клиническая специализированная больница", чтобы тот выдавал медицинские заключения о непригодности к военной службе.

За пакет документов для одного человека подозреваемые требовали 3000 долларов.

Следовательно, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы, врачу Коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета "Областная клиническая специализированная больница" и его сообщнику предъявлено обвинение за организацию и содействие незаконному пересечению границы Украины, а также за получение неправомерной выгоды.

Сейчас суд избрал медику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а его сообщник находится под домашним арестом.

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