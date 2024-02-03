Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  143999 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  229566 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  243259 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  211880 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  211070 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  192267 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  158275 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  160553 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174210 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170791 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Новости по теме

Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

Двое мужчин были задержаны украинскими пограничниками при попытке побега из страны, спрятавшись в обшивке багажника автомобиля на пункте пропуска на границе с Румынией.

Криминал и ЧП •   •  5813 просмотра
Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну российской бронетехники, которая направлялась на штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи села Новомихайловка Донецкой области.

Война •   •  23474 просмотра
Черные запорожцы сожгли колонну бронетехники россиян под Новомихайловкой, которая шла на штурм

Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью 3 февраля. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Война •   •  23342 просмотра
Россия заявила о двух перехваченных дронах над Брянской областью

Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

"Дія" посоветовала пользователям попробовать проголосовать еще раз за несколько минут, если у них возникли проблемы во время голосования на "Евровидении 2024" из-за высокого трафика на сервисе.

Культура •   •  20534 просмотра
Нацотбор Евровидения-2024: "Дія" дала советы в случае трудностей с голосованием

Враг продолжает сбрасывать авиабомбы: в Херсонской ОВА показали последствия удара по Бериславу

Российские авиаудары по украинскому городу Берислав повредили жилые дома, но никто не пострадал.

Война •   •  22426 просмотра
Враг продолжает сбрасывать авиабомбы: в Херсонской ОВА показали последствия удара по Бериславу

У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение

В день финала национального отбора на "Евровидение" в приложении "Дія" возникли проблемы со входом в систему. Вероятно, из-за большого наплыва желающих проголосовать.

Культура •   •  18445 просмотра
У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение

Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит удобные механизмы в дополнение к санкциям, чтобы лучше обеспечить определенность и стратегическое преимущество для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  23249 просмотра
Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий

Мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать план советских времен под названием "Запорожская целина" по перевозке жителей из россии, беларуси и Казахстана для заселения оккупированных районов Запорожской области с целью изменения этнического состава населения и подавления украинского сопротивления.

Война •   •  22230 просмотра
россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий

Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.

Война •   •  22376 просмотра
Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений

По данным Генерального штаба, противник совершил 54 авиаудара и 33 раза применил реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  21614 просмотра
Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений