Двое мужчин попытались выехать за границу в обшивке багажника авто

Украинские пограничники разоблачили еще один способ незаконной переправки за границу. Двое мужчин пытались выехать из страны, спрятавшись в обшивке багажника автомобиля. Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, опубликовав видео задержанных, передает УНН.

Детали

Когда "запаковал" сам себя для "путешествия", но что-то пошло не так прокомментировали пограничники.

Отмечается, что пограничники обнаружили тайник с уклонистами на контрольном посту во время проверки автомобиля. Мужчины спрятались в обшивке багажника, когда пытались выехать в Румынию.

Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой

Обоих нарушителей задержали, составили административные протоколы. Также водителя, который перевозил их, ожидает уголовная ответственность.