Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой

На Буковине пограничники с помощью оператора БПЛА задержали вблизи госграницы двух мужчин, которые хотели попасть в Молдову. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

На участке ответственности отдела "Кельменцы" с помощью фотоловушки было обнаружено движение двух неизвестных лиц в направлении украинско-молдавской границы. В ходе поисковых действий оператор БПЛА обнаружил "ночных туристов" среди лесного массива и скоординировал действия поисковой группы. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования, которая задержала вблизи госграницы двух мужчин, жителей Киевской и Днепропетровской областей, - говорится в сообщении.

Детали

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение, в отношении них составили протоколы и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.

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