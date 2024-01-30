Пограничники благодаря дронам обнаружили двух уклонистов на границе с Молдовой
Пограничники в Буковинском регионе Украины с помощью беспилотника обнаружили и задержали двух мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. Мужчины были из Киевской и Днепропетровской областей.
Львовщина первой в Украине совершила декоммунизацию: ликвидировано 312 советских памятников
Львовская область демонтировала все 312 советских памятников, став первой областью в Украине, которая завершила процесс декоммунизации. Местные общины и активисты демонтировали памятники без использования бюджетных средств.
В прошлом году в Украине стало больше наличности, а также значительно возросло количество банкнот номиналом 1000 гривен - Нацбанк
По состоянию на 1 января 2024 года в обращении было больше всего банкнот номиналом 500 гривен - почти треть от общего количества, а также монет номиналом 10 копеек.
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе.
"єРобота": 13,5 тыс. предпринимателей получили 3 млрд грн на открытие собственного дела
Программа "єРобота" предоставила 3 миллиарда гривен микрогрантов 13 500 предпринимателям для начала и развития бизнеса, что позволило создать до 25 000 новых рабочих мест.
Правительство утвердило бюджет Фонда страхования на случай безработицы
Украинское правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Доходы Фонда составят 16,6 млрд. гривен, из них страховые взносы - 16,5 млрд гривен
Ударили по жилым домам и "Пункту несокрушимости": российская авиация атаковала Херсонщину
Российские войска атаковали жилые кварталы в Херсонской области Украины, повредив дома и "Пункт несокрушимости".
На Киевщине резко возросло количество больных гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киевской области на прошлой неделе выросла на 39% по сравнению с предыдущей неделей, при этом 44% новых случаев заболевания приходится на детей. О
Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог.