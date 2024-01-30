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Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою

Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою

Київ • УНН

 • 33971 перегляди

Прикордонники в Буковинському регіоні України за допомогою безпілотника виявили та затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. Чоловіки були з Київської та Дніпропетровської областей.

На Буковині прикордонники за допомогою оператора БПЛА затримали поблизу держрубежу двох чоловіків, які хотіли потрапити до Молдови. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

На ділянці відповідальності відділу "Кельменці" за допомогою фотопастки було виявлено рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону. В ході пошукових дій оператор БПЛА виявив "нічних туристів" серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу, стосовно них склали протоколи та ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо

Прикордонники в Закарпатській області виявили групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки ховалися в лісі неподалік від кордону з сумками з речами першої потреби, заплативши переправникам від 500 до 4000 доларів США за допомогу в нелегальному перетині кордону. Після затримання групу доставили для складання адміністративних протоколів.

У Києві затримали лікаря, який виготовляв фіктивні документи для ухилянтів24.01.24, 12:10 • 21612 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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