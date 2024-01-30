Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою

На Буковині прикордонники за допомогою оператора БПЛА затримали поблизу держрубежу двох чоловіків, які хотіли потрапити до Молдови. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

На ділянці відповідальності відділу "Кельменці" за допомогою фотопастки було виявлено рух двох невідомих осіб у напрямку українсько-молдовського кордону. В ході пошукових дій оператор БПЛА виявив "нічних туристів" серед лісового масиву та скоординував дії пошукової групи. На перехоплення порушників висунулась група реагування, яка затримала поблизу держрубежу двох чоловіків, жителів Київської та Дніпропетровської областей,