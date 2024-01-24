У Києві затримали лікаря, який виготовляв фіктивні документи для ухилянтів

Столичні правоохоронці затримали лікаря, який обіцяв за 9 тисяч доларів виготовити чоловіку фальшиву посвідку, яка дозволить йому ухилитись від служби в лавах ЗСУ. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили лікаря екстреної медичної допомоги Київської області в хабаря.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.



Організували переправлення ухилянтів за кордон: поліція викрила чергову схему

Доповнення

Як розповів заступник начальника відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет, 35-річний мешканець Київщини домовився про зустріч із потенційним "клієнтом", під час якої обіцяв допомогти чоловікові отримати відстрочку від мобілізації.

За дев’ять тисяч доларів США фігурант мав підготувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловіка було б визнано непридатним до проходження військової служби. Ми затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання грошей