В Киеве задержали врача, который изготавливал фиктивные документы для уклонистов

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  152354 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  155150 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  140525 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169101 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  184834 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Новости по теме

В Киеве задержали врача, который изготавливал фиктивные документы для уклонистов

В Киеве арестовали врача, который предлагал мужчине за 9 000 долларов США изготовить фальшивое удостоверение личности, чтобы тот смог избежать военной службы. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Киеве задержали врача, который изготавливал фиктивные документы для уклонистов

70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было убито 70 работников СМИ, а россия совершила 558 преступлений против журналистов и медиа в Украине.

Война •   •  20011 просмотра
70 медийщиков погибли с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.

Киев •   •  24389 просмотра
В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

Участница протеста фермеров во Франции и ее 12-летняя дочь погибли в результате ДТП

Во Франции во время блокирования аграриями дороги погибла участница акции, когда автомобиль протаранил тюки соломы, которыми фермеры перекрыли трассу.

Новости Мира •   •  22886 просмотра
Участница протеста фермеров во Франции и ее 12-летняя дочь погибли в результате ДТП

Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

Российский военный самолет Ил-76 разбился под белгородом, российские телеграм-каналы сообщили о 74 жертвах. Министерство обороны рф подтвердило факт

Новости Мира •   •  28964 просмотра
Первые фото с места падения Ил-76 под белгородом опубликовали в сети

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

Война •   •  30715 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Дания выделяет более 12 миллионов евро на усиление киберустойчивости Вооруженных сил Украины и ее Министерства обороны. Этот вклад является частью соглашения о сотрудничестве, подписанного ИТ-коалицией, в которую также входят Эстония, Люксембург, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Литва и Украина.

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ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны

Эстония будет тренировать украинских военных

Эстония присоединилась к учебной операции "Интерфлекс" для украинских солдат, инициативе, которая уже предоставила более 34 000 украинских солдат навыки ведения боевых действий на передовой.

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Эстония будет тренировать украинских военных

В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

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В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики

По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.

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Золотоноша, Балта Одесской области и Киев больше всего заработали от продажи и аренды земли в прошлом году - Минэкономики