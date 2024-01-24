В Киеве задержали врача, который изготавливал фиктивные документы для уклонистов

Столичные правоохранители задержали врача, который обещал за 9 тысяч долларов изготовить мужчине фальшивое удостоверение, которое позволит ему уклониться от службы в рядах ВСУ. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Следователи Шевченковского управления полиции под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили врача экстренной медицинской помощи Киевской области во взятке.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 27 ч.1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины - резюмировали в ведомстве.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.



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Дополнение

Как рассказал заместитель начальника отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет, 35-летний житель Киевщины договорился о встрече с потенциальным "клиентом", во время которой обещал помочь мужчине получить отсрочку от мобилизации.

За девять тысяч долларов США фигурант должен был подготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению военной службы. Мы задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно во время получения денег - заметил Габинет.

Напомним

В течение прошлого года пограничникам удалось выявить более 3300 нарушителей, которые с помощью поддельных документов пытались выехать за границу.