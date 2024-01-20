Организовали переправку уклонистов за границу: полиция разоблачила очередную схему
Киев • УНН
Украинские правоохранители разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста из Украины в обход официальных пунктов пропуска
Закарпатские правоохранители разоблачили группу дельцов, которые организовали очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска. Двум участникам группы объявили о подозрении, сообщает Национальная полиция, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в полиции, 33-летний житель Береговского района организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска. Для этого он также привлек в сообщники местных мужчин.
"Каждый из фигурантов выполнял отдельную задачу в обеспечении функционировании "коридора" в европейские страны. Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор схемы сажал уклонистов на поезд, который направлялся в определенный населенный пункт в нескольких километрах от украинско-румынской границы", - отмечают в полиции.
На границе мужчин уже ждал другой участник группы, задачей которого было довезти клиентов до линии государственной границы.
17 января оперативники задержали одного из участников преступной группы при попытке переправить двух граждан в Румынию в обход пункта пропуска. Еще один участник группы был задержан по месту его жительства, где, среди прочего, обнаружили 7000 долларов, которые злоумышленник получил от уклонистов за организацию выезда, отметили в полиции.
"Организатора незаконного канала переправки и его пособника, который выполнял роль таксиста, правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - добавляют в полиции.
Дополнение
Правоохранители напоминают, что за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В ходе досудебного расследования правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.
Напомним,
В 2023 году пограничники обнаружили несколько тысяч нарушителей, которые использовали поддельные документы для выезда за границу.
Организовали переправку уклонистов за границу: полиция разоблачила очередную схему
Украинские правоохранители разоблачили незаконную схему переправки мужчин призывного возраста из Украины в обход официальных пунктов пропуска.
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