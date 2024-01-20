Організували переправлення ухилянтів за кордон: поліція викрила чергову схему
Київ • УНН
Українські правоохоронці викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку з України в обхід офіційних пунктів пропуску
Закарпатські правоохоронці викрили групу ділків, які організували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Двом учасникам групи оголосили про підозру, повідомляє Національна поліція, пише УНН.
Деталі
Як повідомляють в поліції, 33-річний житель Берегівського району організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України поза офіційними пунктами пропуску. Для цього він також залучив у спільники місцевих чоловіків.
"Кожен із фігурантів виконував окреме завдання у забезпеченні функціонуванні "коридору" до європейських країн. Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону", - зазначають в поліції.
На кордоні на чоловіків уже чекав інший учасник групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.
17 січня оперативники затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску. Ще одного учасника групи було затримано за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду, зазначили у поліції.
"Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів", - додають в поліції.
Доповнення
Правоохоронці нагадують, що за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.
Нагадаємо
У 2023 році прикордонники виявили кілька тисяч порушників, які використовували підроблені документи для виїзду за кордон.