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На Закарпатті ухилянти ховалися від прикордонників у лісосмузі, намагаючись пробратися до Угорщини

На Закарпатті ухилянти ховалися від прикордонників у лісосмузі, намагаючись пробратися до Угорщини

Київ • УНН

 • 23201 перегляди

Прикордонники в Закарпатській області виявили групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки ховалися в лісі неподалік від кордону з сумками з речами першої необхідності, заплативши переправникам від 500 до 4000 доларів США за допомогу в нелегальному перетині кордону. Після затримання групу доставили для складання адміністративних протоколів.

На території Закарпаття прикордонні служби виявили групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонний наряд виявив двох осіб – жителів Донеччини та Черкащини. Під час подальших пошукових заходів на околиці села Велика Паладь, прикордонники виявили ще сімох чоловіків, які намагалися приховатися у лісосмузі.  З’ясовано, аби незаконно потрапити в ЄС, четверо із затриманих прибули на Закарпаття з Київщини, один з Полтавщини, один з Дніпропетровщини та ще один з Черкащини. Усі вони мали при собі сумки з речами першої необхідності.

За інформацією прикордонників, кожен із затриманих витратив від 500 до 4000 доларів США, оплачуючи послуги переправників за незаконний перетин кордону.

Після затримання групу доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних протоколів. 

Незаконний виїзд з України: які напрямки обирають найчастіше13.12.22, 14:34 • 850681 перегляд

Додамо

На даний момент співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону активно працюють над ідентифікацією осіб, причетних до організації незаконних подорожей чоловіків за кордон.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Кримінал та НП
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