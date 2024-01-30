На Закарпатті ухилянти ховалися від прикордонників у лісосмузі, намагаючись пробратися до Угорщини

На території Закарпаття прикордонні служби виявили групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Деталі

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонний наряд виявив двох осіб – жителів Донеччини та Черкащини. Під час подальших пошукових заходів на околиці села Велика Паладь, прикордонники виявили ще сімох чоловіків, які намагалися приховатися у лісосмузі. З’ясовано, аби незаконно потрапити в ЄС, четверо із затриманих прибули на Закарпаття з Київщини, один з Полтавщини, один з Дніпропетровщини та ще один з Черкащини. Усі вони мали при собі сумки з речами першої необхідності.

За інформацією прикордонників, кожен із затриманих витратив від 500 до 4000 доларів США, оплачуючи послуги переправників за незаконний перетин кордону.

Після затримання групу доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних протоколів.

Незаконний виїзд з України: які напрямки обирають найчастіше

Додамо

На даний момент співробітники оперативно-розшукових підрозділів Мукачівського загону активно працюють над ідентифікацією осіб, причетних до організації незаконних подорожей чоловіків за кордон.