На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

На территории Закарпатья пограничные службы обнаружили группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Вблизи границы с Венгрией пограничный наряд обнаружил двух человек - жителей Донецкой и Черкасской областей. Во время дальнейших поисковых мероприятий на окраине села Большая Паладь, пограничники обнаружили еще семерых мужчин, которые пытались скрыться в лесополосе. Выяснено, чтобы незаконно попасть в ЕС, четверо из задержанных прибыли в Закарпатье из Киевской области, один из Полтавщины, один из Днепропетровщины и еще один из Черкасской области. Все они имели при себе сумки с вещами первой необходимости.

По информации пограничников, каждый из задержанных потратил от 500 до 4000 долларов США, оплачивая услуги переправщиков за незаконное пересечение границы.

После задержания группу доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

Незаконный выезд из Украины: какие направления выбирают чаще всего

Добавим

На данный момент сотрудники оперативно-розыскных подразделений Мукачевского отряда активно работают над идентификацией лиц, причастных к организации незаконных путешествий мужчин за границу.