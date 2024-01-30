На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  152140 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  144130 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  141334 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  218118 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  275972 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Новости по теме

На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.

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На Закарпатье уклонисты прятались от пограничников в лесополосе, пытаясь пробраться в Венгрию

В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Нидерланды предлагают вернуть часть украинских беженцев в относительно безопасные западные регионы Украины. С таким предложением выступили члены партии "Фермерское-гражданское движение" во время дебатов по правительственному бюджету для беженцев. Другие партии раскритиковали это предложение, отметив, что на западе Украины также происходят ракетные обстрелы.

Наши за границей •   •  11297 просмотра
В Нидерландах предлагают возвращать украинских беженцев в безопасные регионы

Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с Послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Война •   •  21351 просмотра
Укрепление сотрудничества: глава ГУР МО Буданов встретился с послом Японии в Украине

ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине и настаивают на настоятельной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет, говорится в проекте документа, который попал в распоряжение агентства Reuters.

Война •   •  20984 просмотра
ЕС на саммите пообещает военную поддержку Украины и подтвердит необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет - Reuters

Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках расследования контрабандной сети в обход санкций против россии. Это стало результатом сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Украины с международными журналистами.

Криминал и ЧП •   •  12600 просмотра
Благодаря сотрудничеству КНИИСЭ и иностранных журналистов в Нидерландах арестовали трех человек, которые поставляли в рф товары в обход санкций - Рувин

Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин

Украине необходимо использовать передовые технологии, чтобы найти новый подход так как Киев не сможет догнать россию по производству обычных вооружений, говорит Камышин.

Война •   •  23647 просмотра
Украине не догнать рф по производству обычных вооружений - Камышин

Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе

Почти 600 работников экстренной медицинской помощи прошли 53-часовой онлайн-курс медпомощи на догоспитальном этап. Более 12 000 человек зарегистрировались на курс, который проводится при поддержке Всемирного банка.

Здоровье •   •  18299 просмотра
Специалисты медпомощи получат 53 часа онлайн-курса и 107 часов практики медпомощи на догоспитальном этапе

Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду в Тернопольской области

Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду возле села Переволока в Тернопольской области на западе Украины.

Криминал и ЧП •   •  17495 просмотра
Трое детей погибли, провалившись под лед в пруду в Тернопольской области

Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

Фильм Марины Вроды, который рассказывает о пожилом мужчине и последних днях его мамы, поразил жюри меланхоличным изображением жизни страны, которая исчезает.

Культура •   •  15472 просмотра
Украинский фильм "Степное" получил главный приз на кинофестивале в итальянском Триесте

Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине

Правительство Нидерландов объявило о выделении 122 миллионов евро новой военной помощи Украине, в том числе 87 миллионов евро на артиллерийские снаряды, 25 миллионов на закупку оружия и 10 миллионов на усиление киберзащиты Украины.

Война •   •  21825 просмотра
Снаряды, вооружение и кибербезопасность: Нидерланды выделили 122 миллиона евро на помощь Украине