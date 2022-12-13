Незаконный выезд из Украины: какие направления выбирают чаще всего

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Чаще всего украинцы пытаются незаконно пересечь границу на “зеленом участке” с Румынией и Молдовой. Относительно пунктов пропуска – лидируют Польша и Венгрия. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Цитата

"Больше всего пытаются незаконно пересечь границу на “зеленом участке” – с Румынией и Молдовой. В то же время, если говорить о пунктах пропуска, то лидируют направления Венгрии и Польши. Люди для себя выбирают те маршруты, где они надеются, что им это удастся реализовать. Не прекращается действие организованных групп, которые пытаются нажиться на этом", – сказал Демченко.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Силы обороны Украины следят за внезапной проверкой боевой готовности белорусской армии.

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