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ДПСУ про перевірку боєготовності армії білорусі: Сили оборони стежать за ситуацією

ДПСУ про перевірку боєготовності армії білорусі: Сили оборони стежать за ситуацією

Київ • УНН

 • 485325 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сили оборони України стежать за раптовою перевіркою бойової готовності білоруської армії. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні міністерство оборони республіки білорусь повідомило про перевірку боєготовності своїх підрозділів. Особливих деталей не зазначалося, але Сили оборони України стежать і за цією ситуацією, щоб розуміти наскільки вона може нести загрозу нашій країні", - сказав Демченко.

Він зазначив, що на кордоні з білоруссю жодних змін немає.

"По кордону з білоруссю. На цьому напрямку не відзначається змін в обстановці по лінії кордону, вона залишається повністю контрольованою. Відмічу, що ті підрозділи збройних сил республіки білорусь, які й раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, оскільки вони начебто вбачають якусь загрозу з нашої території, вони так і залишаються. Не змінюється їхня кількість, не змінюється їхній характер дій", - розповів Демченко.

Речник повідомив, що білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію росії проти України надаючи свої територію, інфраструктуру та повітряний простір.

"І хоча такого безпосереднього створення угруповання, яке могло здійснити вторгнення, ми не відмічаємо, але такі дії щодо спільних навчань, розгортання регіонального угрупування військ, перевірки бойової готовності показують, що білорусь активно співпрацює з рф", - сказав Демченко.

Доповнення

13 грудня самопроголошений президент республіки білорусь олександр лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.

12 грудня стало відомо, що російські війська перекинули до білорусі ще 12 танків Т-72.

За даними ISW, росія штовхає лукашенка на війну проти України, щоб посилити контроль над білоруссю.

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