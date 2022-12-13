ГПСУ о проверке боеготовности армии беларуси: Силы обороны следят за ситуацией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Силы обороны Украины следят за внезапной проверкой боевой готовности белорусской армии. Об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
"Сегодня министерство обороны республики беларусь сообщило о проверке боеготовности своих подразделений. Особых деталей не отмечалось, но Силы обороны Украины следят и за этой ситуацией, чтобы понимать насколько она может нести угрозу нашей стране", - сказал Демченко.
Он отметил, что на границе с беларусью никаких изменений нет.
"По границе с белорусью. На этом направлении не отмечается изменений в обстановке по линии границы, она остается полностью контролируемой. Отмечу, что те подразделения вооруженных сил республики беларусь, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, поскольку они якобы видят какую-то угрозу с нашей территории, они так и остаются. Не меняется их количество, не меняется характер действий", - рассказал Демченко.
Спикер сообщил, что беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию россии против Украины, предоставляя свои территорию, инфраструктуру и воздушное пространство.
"И хотя такого непосредственного создания группировки, которая могла совершить вторжение, мы не отмечаем, но такие действия относительно совместных учений, развертывания региональной группировки войск, проверки боевой готовности показывают, что беларусь активно сотрудничает с рф", - сказал Демченко.
Дополнение
13 декабря самопровозглашенный президент республики беларусь александр лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.
12 декабря стало известно, что российские войска перебросили в беларусь еще 12 танков Т-72.
По данным ISW, россия толкает лукашенко на войну против Украины, чтобы усилить контроль над беларусью.