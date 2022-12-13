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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Незаконний виїзд з України: які напрямки обирають найчастіше

Незаконний виїзд з України: які напрямки обирають найчастіше

Київ • УНН

 • 850681 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Найчастіше українці намагаються незаконно перетнути кордон на “зеленій ділянці” з Румунією та Молдовою. Щодо пунктів пропуску – лідирують Польща та Угорщина. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Цитата

"Найбільше намагаються незаконно перетнути кордон на “зеленій ділянці” – з Румунією та Молдовою. Натомість, якщо говорити про пункти пропуску, то лідирують напрямки Угорщини і Польщі. Люди для себе обирають ті маршрути, де вони сподіваються, що їм це вдасться реалізувати. Не припиняється дія організованих груп, які намагаються нажитися на цьому", – сказав Демченко.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Сили оборони України стежать за раптовою перевіркою бойової готовності білоруської армії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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