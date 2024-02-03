Двоє чоловіків спробували виїхати за кордон в обшивці багажника авто
Київ • УНН
Двоє чоловіків були затримані українськими прикордонниками при спробі втечі з країни, сховавшись в обшивці багажника автомобіля на пункті пропуску на кордоні з Румунією.
Українські прикордонники викрили ще один спосіб незаконного переправлення за кордон. Двоє чоловіків намагалися виїхати з країни, заховавшись в обшивці багажника автомобіля. Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram, опублікувавши відео затриманих, передає УНН.
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Зазначається, що прикордонники виявили схованку з ухилянтами на контрольному пості під час перевірки автівки. Чоловіки заховалися в обшивці багажника, коли намагалися виїхати до Румунії.
Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою30.01.24, 15:40 • 33971 перегляд
Обох порушників затримали, склали адміністративні протоколи. Також водія, який перевозив їх, очікує кримінальна відповідальність.