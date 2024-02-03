Двоє чоловіків спробували виїхати за кордон в обшивці багажника авто

Українські прикордонники викрили ще один спосіб незаконного переправлення за кордон. Двоє чоловіків намагалися виїхати з країни, заховавшись в обшивці багажника автомобіля. Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram, опублікувавши відео затриманих, передає УНН.

Деталі

Коли "запакував" сам себе для "подорожі", але щось пішло не так прокоментували прикордонники.

Зазначається, що прикордонники виявили схованку з ухилянтами на контрольному пості під час перевірки автівки. Чоловіки заховалися в обшивці багажника, коли намагалися виїхати до Румунії.

Прикордонники завдяки дронам виявили двох ухилянтів на кордоні з Молдовою

Обох порушників затримали, склали адміністративні протоколи. Також водія, який перевозив їх, очікує кримінальна відповідальність.