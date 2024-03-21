В Запорожье разоблачили коррупционную схему: чиновники МСЭК выдавали уклонистам фальшивые справки об инвалидности за $3,5 тысячи

В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы - ред.), которые выдавали военнообязанным мужчинам справки о фиктивной группе инвалидности. Одно такое заключение стоило 3500 долларов. По этому делу подозрения получили один из руководителей центра медико-социальных экспертиз и его посредник. Об этом рассказали в Нацполиции Украины, передает УНН.

Должностное лицо центра медико-социальной экспертизы, имея влияние на руководителей подчиненных комиссий, способствовала военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности. Подыскивал клиентов и держал с ними связь ее родственник, который был в роли посредника. К примеру, стоимость направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) составляла 300 долларов, а получение нужного заключения - 3500 долларов. - рассказали в полиции.

Детали

В ходе следствия полицейские установили многочисленные факты получения чиновником из МСЭК взяток от уклонистов.

20 марта оперативники и следователи провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. Изъяли наличных более 1 млн долларов, 103 тыс. евро, 3,2 млн гривен, записи черновой бухгалтерии, и в придачу 2 кг психотропов.

На основании полученных доказательств одному из руководителей центра следователи полиции сообщили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Действия посредника квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сбор доказательной базы продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению лиц.