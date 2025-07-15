Фальсификат на 200 млн грн: разоблачена масштабная схема производства контрафактных пестицидов в 12 областях Украины

Правоохранители разоблачили 8 организованных преступных групп, которые в подпольных цехах изготовили более 400 тонн контрафактных пестицидов. Продукцию продавали в Украине и ЕС под видом продукции международных брендов. Во время обысков изъято более 175 тонн фальсификата, дело расследуется по трем статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, правоохранительные органы установили и разоблачили на территории 12 областей 8 организованных преступных групп, участники организовали подпольные цеха по производству фальсифицированных пестицидов. Правоохранители установили, что с марта по июль 2025 года было изготовлено более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции. Ожидаемый доход организаторов - более 200 млн грн. Продукция реализовывалась на территории Украины, а также поставлялась в страны Европейского Союза под видом продукции известных международных брендов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках следствия разоблачены подпольные производственные цеха по изготовлению фальсификата, полиграфический цех (изготовление голограмм, этикеток, упаковок и т.д.) и цех по производству тары.

"Реализация фальсификата осуществлялась через интернет-магазины и логистические компании, а также контрабандными каналами в страны ЕС. Во время санкционированных обысков изъято более 175 тонн фальсифицированных пестицидов и компонентов для их изготовления. Также проведены контрольные закупки и отборы образцов пестицидов, которые по результатам исследований признаны контрафактными. С целью фиксации трансграничной преступной деятельности создана совместная следственная группа (JIT) с правоохранительными органами иностранного государства", - добавили в прокуратуре.

Также отмечается, что вчера, 14 июля, в 12 регионах Украины с участием сотрудников Офиса Генерального прокурора, Главного следственного управления Национальной полиции Украины, Департамента борьбы с наркопреступностью, Государственной таможенной службы, подразделений полиции особого назначения проведено 89 обысков.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора досудебное расследование в уголовном производстве по фактам мошенничества, незаконного оборота сильнодействующих веществ и незаконного использования знаков для товаров и услуг (ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 УК Украины) продолжается.

Принимаются меры для привлечения к ответственности всех причастных лиц, прекращения оборота фальсифицированных пестицидов и защиты прав потребителей и правообладателей.

Напомним

В Украине разоблачили масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих, организаторам сообщили о подозрении.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщал, что правоохранители в Харьковской области разоблачили и пресекли масштабное производство поддельных акцизных марок для алкогольной продукции. Изъято более 2,5 млн марок, задержаны трое участников.