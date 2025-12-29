$42.060.13
Эксклюзив
15:25 • 842 просмотра
Эксклюзив
12:21 • 10048 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
15:12 • 3182 просмотра
29 декабря, 09:17 • 17791 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
Эксклюзив
12:21 • 10048 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 11504 просмотра
28 декабря, 19:32 • 40467 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
29 декабря, 09:17 • 17791 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 34752 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54266 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58688 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51565 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40467 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
Не было никакой официальной коммуникации: Кулеба заявил, что Минразвития не ведет работу по подготовке к выборам

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Минразвития не начинало подготовку к выборам или референдуму, поскольку не получало официальных приказов. Министерство присоединилось к рабочей группе по разработке избирательного законодательства.

Не было никакой официальной коммуникации: Кулеба заявил, что Минразвития не ведет работу по подготовке к выборам

В Минразвития пока не начали подготовку к выборам или референдуму. Соответствующих официальных приказов не было. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.  

Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой ни одной коммуникации официальной. То, что мы действительно делаем, мы получили письма, приглашения в рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательство к именно выборам. Об этом было сказано публично. Как министерство безусловно ответственное на направлении региональной политики, мы присоединились к этой рабочей группе. Других никаких коммуникаций нет 

- заявил министр. 

Голосование онлайн и офлайн в течение нескольких дней: в Раде рассматривают дополнительные возможности для проведения выборов26.12.25, 17:03 • 2473 просмотра

Напомним 

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, проведение выборов через приложение Дия сейчас не рассматривается и практической работы в этом направлении не ведется. Для введения такого функционала необходимы законодательные изменения.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Украина