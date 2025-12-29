Не было никакой официальной коммуникации: Кулеба заявил, что Минразвития не ведет работу по подготовке к выборам

В Минразвития пока не начали подготовку к выборам или референдуму. Соответствующих официальных приказов не было. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой ни одной коммуникации официальной. То, что мы действительно делаем, мы получили письма, приглашения в рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательство к именно выборам. Об этом было сказано публично. Как министерство безусловно ответственное на направлении региональной политики, мы присоединились к этой рабочей группе. Других никаких коммуникаций нет