Ексклюзив
15:25 • 180 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 1652 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 8580 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 10661 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17276 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34457 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54069 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58540 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51477 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40385 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Не було жодної офіційної комунікації: Кулеба заявив, що Мінрозвитку не веде роботу щодо підготовки до виборів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Мінрозвитку не розпочинало підготовку до виборів чи референдуму, оскільки не отримувало офіційних наказів. Міністерство долучилося до робочої групи з розробки виборчого законодавства.

Не було жодної офіційної комунікації: Кулеба заявив, що Мінрозвитку не веде роботу щодо підготовки до виборів

У Мінрозвитку поки не почали підготовку до виборів чи референдуму. Відповідних наказів офіційних не було. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.  

Що стосується підготовки дільниць, ми точно не ведемо таку роботу, не було такої жодної комунікації офіційної. Те, що ми дійсно робимо, ми отримали листи, запрошення до робочої групи, яка буде напрацьовувати законодавство до саме виборів. Про це було сказано публічно. Як міністерство безумовно відповідальне на напрямку регіональної політики, ми долучилися до цієї робочої групи. Інших ніяких комунікацій немає 

- заявив міністр. 

Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів26.12.25, 17:03 • 2473 перегляди

Нагадаємо 

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проведення виборів через застосунок Дія наразі не розглядається і практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для введення такого функціоналу необхідні законодавчі зміни.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Україна