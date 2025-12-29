Не було жодної офіційної комунікації: Кулеба заявив, що Мінрозвитку не веде роботу щодо підготовки до виборів

У Мінрозвитку поки не почали підготовку до виборів чи референдуму. Відповідних наказів офіційних не було. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Що стосується підготовки дільниць, ми точно не ведемо таку роботу, не було такої жодної комунікації офіційної. Те, що ми дійсно робимо, ми отримали листи, запрошення до робочої групи, яка буде напрацьовувати законодавство до саме виборів. Про це було сказано публічно. Як міністерство безумовно відповідальне на напрямку регіональної політики, ми долучилися до цієї робочої групи. Інших ніяких комунікацій немає - заявив міністр.

Голосування онлайн та офлайн упродовж кількох днів: у Раді розглядають додаткові можливості для проведення виборів

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, проведення виборів через застосунок Дія наразі не розглядається і практичної роботи в цьому напрямку не ведеться. Для введення такого функціоналу необхідні законодавчі зміни.