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Попытки затягивания продолжаются? Защитник обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых в очередной раз проигнорировал заседание суда

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Адвокат Кузьминых в очередной раз не явился на заседание суда, ссылаясь на занятость в другом деле. Прокурор предоставил дополнительные доказательства, включая переписку о взятке.

Попытки затягивания продолжаются? Защитник обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых в очередной раз проигнорировал заседание суда

Адвокат обвиняемого во взяточничестве народного депутата Сергея Кузьминых в очередной раз проигнорировал заседание суда. Нардеп просил отложить заседание, однако для соблюдения разумных сроков рассмотрения дела судьи решили заслушать прокурора, пишет УНН.

В начале заседания выяснилось, что защитник нардепа Сергея Кузьминых прислал в суд сообщение о том, что его не будет, потому что он задействован в другом уголовном производстве.

В который раз защитник отдает предпочтение другим процессуальным действиям этому уголовному производству 

- отметила председательствующая судья.

Прокурор отметил, что готов приобщить письменные и вещественные доказательства по делу. Однако из-за отсутствия адвоката настаивал на приобщении только документов, для того, чтобы была обеспечена состязательность сторон в уголовном производстве.

Очевидно, желая в очередной раз попытаться затянуть судебное разбирательство, обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых просил отложить заседание на другую дату. Однако судья разрешила стороне обвинения объявить письменные доказательства, с которыми адвокат сможет ознакомиться и предоставить свою позицию по ним.

Суд посовещавшись на месте постановил, с учетом принципа разумности сроков уголовного производства, с учетом того вида доказательств, которые прокурор нам сегодня предложил исследовать, а именно письменные документы, проводить сегодня судебное заседание в отсутствие защитника Красовского Владимира Николаевича, учитывая сообщенные ими обстоятельства, а именно самостоятельного выбора в пользу другого своего клиента 

- отметила председательствующая судья.

Так, во время заседания прокурор предоставил суду дополнительные письменные доказательства, в частности, о проведении негласных следственных действий в отношении Сергея Кузьминых, его водителя и других фигурантов уголовного производства. 

Среди прочего, суду были предоставлены распечатки из переписки Сергея Кузьминых с его водителем. В сообщениях нардеп давал указания, где и как забирать 558 тысяч гривен, которые, по данным следствия, являются неправомерной выгодой, и куда их привезти. 

Следующее заседание по делу Кузьминых запланировано на 14:30 9 июня.

Напомним

Ранее Сергей Кузьминых несколько раз подряд проигнорировал заседание Высшего антикоррупционного суда под предлогом командировки в Молдову с целью укрепления межпарламентского сотрудничества. Как пояснили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на нардепа не возлагалась обязанность сдать загранпаспорта и сообщать стороне обвинения о выезде за границу.

Бывший заместитель генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец в комментарии УНН отметил, что сторона обвинения должна просить суд изменить Кузьминых меру пресечения на содержание под стражей из-за невыполнения им процессуальных обязанностей.

Добавим

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом похожим на Кузьминых обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашний Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "сокрытия" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Житомирская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
Молдова
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