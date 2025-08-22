Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам

Народный депутат Сергей Кузьминых пригрозил фармацевтическому рынку новым законопроектом, который может убить аптеки в Украине. По информации собеседника УНН, который поделился с редакцией деталями содержания подготовленного документа, он предусматривает жесткие нормы относительно количества аптек как "в одни руки", так и на определенный радиус и количество населения, сообщает УНН.

Народный депутат Сергей Кузьминых опубликовал в своем блоге очередное "громкое" заявление о реформе фармрынка. Там он представил свой новый законопроект, который, по его словам, должен "спасти пациентов от роста цен на лекарства". Однако эксперты и игроки рынка считают иначе.

Так, в своем блоге Кузьминых в очередной раз убеждает, что маркетинг якобы является главной причиной высоких цен на лекарства. Он называет аптеки "маркетинговыми машинами" и обвиняет их в навязывании пациентам "фуфломицинов-БАДов". А своим законопроектом №13657 предлагает правительству дать право устанавливать предельные маркетинговые ограничения, запретить любой маркетинг на рецептурные препараты и контролировать ценообразование на входе в аптеки. То есть, фактически, он не просто продвигает идею полного государственного вмешательства в аптечный сегмент, а еще и демонизирует маркетинг как таковой.

Но главный акцент блога даже не в маркетинге. В конце своего текста Кузьминых объявил о еще более абсурдной идее – законе "Об аптеках". По инсайдерской информации редакции УНН, в его нынешней версии документ содержит скандальные нормы: один владелец сможет открыть не более четырех аптек по всей стране, при этом он обязательно должен иметь фармацевтическое образование. Более того, вводится ограничение "одна аптека на определенное количество населения". То есть, фактически, планируется жесткое урезание аптечного бизнеса, которое особенно больно ударит по независимым аптекам и региональным сетям. А в прогрессии еще и уменьшит поступления налогов от аптек в госбюджет, в такое сложное для Украины время.

Однако, нардепу на это, кажется, все равно. Ведь Кузьминых не впервые действует именно так. Законопроект №4122 относительно регулирования рынка БАДов также готовился кулуарно, а представители сферы узнали о нем лишь в конце 2024 года.

Получается, что такой важный документ разрабатывался кулуарно, за спинами стейкхолдеров фармрынка. Что это тогда, как не лоббизм? – метко отметила глава ОО «Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада» Елена Прудникова.

Еще один момент, который вызвал шок у представителей рынка БАДов, это чрезвычайно короткие сроки для внедрения новых правил. Если в Европе на адаптацию бизнеса отводят несколько лет, то в Украине компаниям предлагают уложиться в считанные месяцы. Такой подход может парализовать работу производителей и поставщиков, ведь перестроить производственные процессы и логистику за столь сжатый срок практически невозможно. В результате под угрозой может оказаться целый сегмент рынка, а потребители рискуют потерять доступ к качественным биодобавкам.

Очевидно, что от таких "перезагрузок" выиграют только крупные фармпроизводители. Если малые производители БАДов и иностранные поставщики не выдержат новых правил, на аптечных полках останутся только дорогие препараты фармгигантов.

Сам Кузьминых также неоднократно демонстрировал свое враждебное отношение к рынку добавок. Намеренно дискредитируя сегмент, создавая негативный фон вокруг БАДов и продвигая нарративы, выгодные крупным производителям лекарств.

Свободная рука рынка" породила сотни фуфломицинов, которые навязывают пациентам, часто даже вместо лекарств – БАДы – заявил он.

Но и на теме маркетинга Кузьминых не останавливается. Несмотря на то, что его запретили еще с 1 марта 2025 года, цены на лекарства не снизились, а кое-где даже выросли. Пациенты же потеряли бонусные программы и скидки. А аптеки из-за отсутствия маркетинговых платежей начали закрывать мобильные аптеки, что оставило сотни людей без доступа к медикаментам. Однако нардеп и дальше повторяет, что "маркетинг – зло", упрямо игнорируя факты, доказывающие обратное.

Все это наталкивает на логический вывод: новые инициативы Кузьминых – не о пациентах, а о фармгигантах. И нетрудно догадаться, кого именно.

"Дарница" и Кузьминых: старая история по-новому

Как писал УНН ранее, в 2016–2018 годах благотворительный фонд братьев Кузьминых получил более 9,5 млн грн от "Благотворительного фонда семьи Загориев", владельцев "Дарницы". В то время нардеп работал в комиссии Минздрава, которая занималась прекращением действия регистрационных удостоверений. Эта ситуация привлекла внимание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое начало проверку. В ведомстве тогда отмечали возможный конфликт интересов в действиях члена комиссии Минздрава, который имел собственный благотворительный фонд и параллельно получал финансирование от владельцев фармгиганта.

Сегодня же Кузьминых вышел на новый уровень. Ведь риторика депутата и официальные заявления компании "Дарница" совпадают настолько, что юристы уже говорят о возможности лингвистической экспертизы, которая может подтвердить реальное авторство законодательных инициатив. Можем предположить, что мы наблюдаем за классическим примером незаконного влияния, где пациенты остаются лишь "ширмой".

Кузьминых: от взятки до законотворчества

Однако наибольший цинизм в этой истории проявляется, когда начинаешь рассматривать саму фигуру Кузьминых. Депутата уже почти три года судят за получение полумиллионной взятки. По версии следствия, он получил 558 тыс. грн за содействие заключению контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. НАБУ еще в январе 2022-го обнародовало видео момента передачи денег, однако приговора до сих пор нет: из 87 назначенных заседаний более половины было сорвано из-за "внезапных болезней", командировок или просто отсутствия самого нардепа и его адвокатов.

В это время государство продолжает финансировать его жизнь: только за 2022–2024 годы он получил более 2,5 млн грн компенсаций из бюджета. Политологи отмечают: в любой европейской стране такой политик давно ушел бы в отставку.

Некоторые представители власти – это недостойные люди, способные лишь выполнять то, что им говорят, быть в процессе коррупции идеальным винтиком. Мы видим, что люди без признаков профессиональных качеств, без признаков какой-либо нравственности оказываются в тех или иных креслах, в том числе и в депутатских – акцентирует внимание политолог Сергей Шабовта.

Кажется, инициативы Кузьминых – это не о заботе о пациентах, а о защите интересов крупных фармкорпораций. Его "закон об аптеках" грозит уничтожением независимого аптечного бизнеса, монополизацией рынка и еще большим подчинением его фармгигантам. А пока Кузьминых затягивает собственный суд и живет за счет налогоплательщиков, он продолжает притворяться "борцом с дорогими лекарствами", хотя на самом деле является лишь очередным инструментом незаконного влияния в фармсфере.